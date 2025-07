Terracina. Crolla il tetto del ristorante stellato: muore la sommelier Mara Severin

Tragedia a Terracina, in provincia di Latina, dove nella serata di lunedì è crollato il tetto del ristorante stellato “Essenza”, in via Tripoli. A perdere la vita è stata Mara Severin, 31 anni, sommelier del locale, deceduta dopo un disperato tentativo di salvarle la vita all’ospedale della località balneare.

La giovane professionista, come si legge anche sul sito del ristorante, si occupava del servizio di sala insieme a un collega. Era stata estratta viva dalle macerie, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime: nonostante il ricovero d’urgenza, non ce l’ha fatta.

Il bilancio complessivo parla di circa una decina di feriti, tra personale e clienti del ristorante, di cui tre in prognosi riservata. La sala interna del locale, situato nel cuore di Terracina, era piuttosto affollata al momento del crollo, ma fortunatamente molti clienti si trovavano seduti all’esterno.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, diverse ambulanze del 118 e squadre dei vigili del fuoco. L’intera area è stata transennata e chiusa al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. La Procura ha disposto il sequestro del locale e aperto un’inchiesta per accertare le cause del crollo.

Mara Severin, molto conosciuta e stimata nell’ambiente della ristorazione, era considerata una professionista appassionata e competente. Il suo nome ora si lega tragicamente a un episodio che ha sconvolto la comunità locale.

Secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, ci sarebbero stati due cedimenti distinti nel tetto del ristorante. Tra le ipotesi al vaglio anche le condizioni meteorologiche: sebbene a Terracina non fosse piovuto, su tutta la provincia di Latina era attiva un’allerta meteo gialla e si erano registrate raffiche di vento molto forti.

L’inchiesta cercherà di chiarire se ci siano state responsabilità strutturali o se il maltempo abbia effettivamente contribuito al disastro. Intanto, Terracina piange Mara Severin, vittima di una tragedia che lascia senza parole.