Il Fenomeno Kattiva: Giorgio Lombardi svela perché il suo sexy shop automatico è già un modello a Dairago

C’è un piccolo comune nella provincia di Milano dove, negli ultimi mesi, si respira un’aria nuova: meno ipocrisia, più curiosità e consapevolezza. Il merito è (anche) di un’insegna che, al calar del sole, continua a illuminarsi: Kattiva, il primo sexy shop automatico di Dairago .

Dietro questa idea innovativa c’è Giorgio Lombardi, un nome non nuovo nel panorama dell’intrattenimento per adulti in Italia. Lombardi è infatti un esperto di affiliazioni per siti di incontri e titolare di diversi business legati al settore dell’adult e dell’intrattenimento erotico. Forte di questa profonda conoscenza del mercato e delle sue dinamiche, ha deciso di reinterpretare l’esperienza d’acquisto erotico con un approccio contemporaneo, discreto e, soprattutto, libero da giudizi. A quasi un anno dall’apertura, Kattiva è diventato un caso di successo locale, capace di attrarre centinaia di clienti ogni mese, anche dai comuni limitrofi come Legnano e Busto Arsizio.

“Non volevamo solo vendere oggetti, ma offrire un’esperienza. Un modo nuovo di rapportarsi al desiderio, senza mediazioni, senza sentirsi osservati. Il distributore automatico è il mezzo, la libertà è il fine”, spiega Lombardi.

Il negozio, attivo 24 ore su 24, è interamente gestito attraverso un sistema di distributori automatici (locker) sempre attivi e al cui interno è possibile trovare qualsivoglia prodotto erotico (sex toys) adatto ad ogni esigenza. Questa struttura evoluta permette l’acquisto, in contanti o con carta di credito, in totale autonomia e sicurezza, senza personale fisico in loco. Ma dietro quella vetrina moderna, illuminata in modo discreto, si cela un pensiero culturale ben preciso: normalizzare l’acquisto di articoli per adulti, eliminando qualsiasi stigmatizzazione.

Il successo di Kattiva non si misura solo nei numeri – che comunque parlano chiaro – ma nella qualità delle reazioni: clienti di ogni età, genere ed estrazione sociale, entrano ed escono con naturalezza. “Il commento che ci sentiamo fare più spesso? ‘Finalmente! Era ora’. Questo mi basta per dire che abbiamo colto qualcosa di vero”, afferma Lombardi.

Lombardi tiene a sottolineare che Kattiva non è frutto di un colpo di testa, ma di un’attenta lettura del territorio: “Dairago è un comune tranquillo ma aperto, e i cittadini hanno risposto con maturità. Anzi, sono loro i nostri testimonial migliori.”

Guardando al futuro, Giorgio non esclude un’espansione del modello, magari in altri paesi o città della provincia. “Non vogliamo fare i franchising da brochure. Ma se esistono altri territori pronti a questa forma di libertà, ci faremo trovare.”

Oggi, Kattiva non è solo un punto vendita, ma un piccolo presidio di autonomia culturale che dimostra come l’accettazione del desiderio sia un passo fondamentale verso una società più aperta ed inclusiva.