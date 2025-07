Pennelli per il trucco: le offerte dei principali marchi nel 2025

È possibile scegliere il miglior evidenziatore, fard, ombretto e altri cosmetici decorativi. Ma senza il giusto utilizzo di strumenti eccellenti, il miglior trucco rimarrà un sogno. Nel 2025, l’attenzione si è spostata dal miglior design alla qualità e all’ergonomia dei pennelli trucco, che quindi non sono considerati solo accessori, ma parte integrante della tecnica. Vi suggeriamo di scoprire quali sono i migliori pennelli trucco di cui avete bisogno per ottenere i migliori risultati e come prendervene cura per farli durare più a lungo.

Quali pennelli sono necessari per un set di base

Se un tempo si pensava che più pennelli ci fossero meglio era, oggi non è necessario avere più di 10 strumenti per coprire il 90% del trucco di base. Vediamo i principali tipi di pennelli e le loro caratteristiche:

Un pennello piatto è ideale per applicare il fondotinta. Danno una copertura da densa a media senza troppo sforzo.

Un pennello piccolo e denso è adatto per l’applicazione spot del correttore.

Uno strumento grande e soffice per distribuire uniformemente la cipria.

Per il fard e il bronzer è necessario un pennello smussato o a cupola.

Un pennello piatto va bene per l’applicazione di base di un colore di ombretto su tutta la palpebra.

I pennelli da migliori pennelli trucco tondi e morbidi sono perfetti per sfumare dolcemente le ombre.

Il pennello obliquo è perfetto per creare frecce chiare o per applicare ombre e gel sulle sopracciglia.

Con un set di questo tipo avrete tutte le possibilità di creare un trucco eccellente senza sforzi aggiuntivi. Particolarmente apprezzati sono gli strumenti combinati, che consentono di risparmiare spazio nella borsa dei cosmetici.

Materiali e forma dei pennelli: cosa cercare quando si sceglie un pennello

Nel 2025, naturalezza e qualità sono di tendenza. Pertanto, quando si scelgono gli strumenti, bisogna prestare attenzione a:

Materiale delle setole. Il nylon ipoallergenico e il taclon funzionano bene con le texture in crema e liquide. Le setole di capra, cavallino e scoiattolo funzionano bene con le texture asciutte.

Materiale del manico. Il legno è più ecologico ma richiede manutenzione, mentre il metallo è molto più robusto ma più pesante. La plastica e l’acrilico sono molto leggeri e resistenti.

Le forme dei migliori pennelli trucco. Le varianti a cupola sono ottime per stendere, quelle smussate sono adatte per contornare e quelle piatte per applicare.

Ogni pennello ha il suo scopo, ma tutti sono progettati per rendere facile e senza sforzo la realizzazione di qualsiasi idea.

Le migliori marche del 2025: le migliori offerte per il trucco

Se non siete pronte a dedicare molto tempo alla scelta dei migliori pennelli, vale la pena di prestare attenzione ai marchi di fiducia. Questi professionisti hanno già creato molti strumenti con cui milioni di clienti sono stati soddisfatti. Vi proponiamo i 5 marchi di qualità che hanno creato i migliori pennelli trucco:

MAKEUP. Questo è il produttore stesso del negozio online, che sa davvero di cosa hanno bisogno i suoi clienti. La scelta migliore sarebbe Set pennelli trucco con custodia. Sigma Beauty. Pennelli premium con setole sintetiche super dense che imitano le setole naturali. Il set di pennelli per occhi Basic è considerato la scelta migliore. Eigshow Beauty. Un marchio accessibile che offre molti set con strumenti ergonomici e resistenti. Il set più popolare è Eigshow Makeup Brush Kit In Gift Box Smoke Purple. Real Tecniques. Offre set pratici, nuove gamme con materiali sintetici riciclati e rivestimento antimicrobico. Il set Everyday Essentials di Sam & Nic è perfetto per professionisti e principianti. Strumenti per la bellezza. Un classico tra i professionisti. Offrono multifunzionali e migliori pennelli trucco in Set pennelli trucco, 12 pezzi.

Tutti i marchi presentati sono i migliori nel loro genere. Quindi, se volete ottenere i massimi risultati e minimizzare i costi di manutenzione, prestate attenzione a queste opzioni.

Come prendersi cura dei pennelli per farli durare più a lungo

Per far sì che i pennelli durino più a lungo e diano ottimi risultati, è necessario prendersene cura in modo adeguato. Ecco alcuni consigli degli esperti:

Pulite i pennelli almeno una volta alla settimana, e anche più spesso se utilizzate texture grasse. Per la pulizia utilizzate un sapone delicato o uno shampoo speciale, altrimenti rischiate di seccare i pelucchi. Asciugate i pennelli in orizzontale per evitare che l’umidità penetri nella base dei migliori pennelli trucco. Disinfettare i pennelli, soprattutto quelli utilizzati per il fondotinta e il trucco degli occhi. Non bagnare la base dei pennelli per evitare che la colla si disintegri nel tempo.

Un’opzione di pulizia rapida e piacevole è uno spray antibatterico. È l’ideale per chi usa i pennelli tutti i giorni.