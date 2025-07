Isan Hydi, l’imprenditore che innova la SEO: da Torino al successo con Wolf Agency, Ranksiter e Intervista.it

Da studente di Lingue a Torino a protagonista del digital marketing italiano. Isan Hydi è oggi un punto di riferimento nel mondo della SEO, della link building e delle digital PR. Fondatore della Wolf Agency, della piattaforma Ranksiter.com e del progetto editoriale Intervista.it, il suo percorso racconta una storia di passione, autodidattica e innovazione.

Originario dell’Albania, Hydi si trasferisce in Italia nel 2001 dopo aver completato gli studi classici. Si iscrive all’Università di Torino nel corso di Lingue e Culture per il Turismo, mentre lavora e si forma da autodidatta nei settori dell’informatica e del web marketing. La sua vocazione per il digitale si concretizza nei primi progetti editoriali, con blog e articoli pubblicati su Google News.

L’incontro con la SEO è una svolta: ne studia le dinamiche, sperimenta strategie, e si specializza in link building e digital PR. Da questa esperienza nasce Wolf Agency, agenzia dedicata proprio a queste attività, che negli anni ha supportato aziende, brand e agenzie in campagne su scala nazionale e internazionale, anche in modalità white label.

Nel 2022, con lo sguardo sempre rivolto all’innovazione, lancia Ranksiter.com, una piattaforma automatica e tecnologica che mette in contatto diretto editori e inserzionisti. Obiettivo: semplificare le collaborazioni eliminando gli intermediari e garantendo trasparenza nei costi. Lo strumento consente di gestire autonomamente attività di link building, digital PR, ufficio stampa online e copywriting, diventando in poco tempo una risorsa per agenzie, aziende e professionisti del settore.

Parallelamente alla carriera imprenditoriale, Hydi coltiva il suo interesse per l’editoria. Nel 2021 registra la sua prima testata giornalistica, Torinofree.it, e nel 2023 presenta la domanda per il tesserino da giornalista pubblicista. La sua visione è chiara: unire la cultura della comunicazione con l’efficacia delle tecnologie digitali.

La sua esperienza lo porta anche a calcare il palco di eventi e academy di rilievo, come Studio Samo, Artisti della SEO, SMAU, SEO Tester Online, DeepSEO, Deegito. Non manca anche il contributo teorico: ha scritto capitoli per alcuni dei manuali più noti del settore, tra cui SEO per WordPress di Valerio Novelli, SEO Audit Avanzato di Prevosto, Sacheli e Maltraversi, e SEO Checklist di Verdiana Amorosi.

Oggi Isan Hydi vive a Torino, è sposato con Pamela – che lo affianca nel suo percorso – ed è padre di due figli: Aaron Wolf e Noah Shark. Un nome, il primo, che richiama anche il brand della sua agenzia, segno di un’identità professionale e familiare profondamente intrecciate.