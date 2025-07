Crotone, inaugurato il murale più lungo d’Europa realizzato con 80.000 tappi di plastica

L’arte del terzo millennio realizzata sempre più a cielo aperto e con componenti di ogni specie oltre ai normali colori. Artisti del terzo millennio che colorano le parete delle Città con immaggini vari.

A Crotone è stato inaugurato questo pomeriggio, in viale Magna Grecia, il murale più lungo d’Europa nel suo genere: 80.000 tappi di plastica per un’opera d’arte unica firmata dall’artista internazionale Oscar Olivares.

Un progetto promosso dal Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei Ragazzi condiviso dal Comune di Crotone e finanziato da Akrea.

Presenti all’evento il sindaco Voce, la presidente del CC.BB. RR. Dalila Venneri, il presidente dei Akrea Alberto Padula, la sindaca del CC.BB.RR. Antonella Funaro e l’artista venezuelano.

Un’opera monumentale, realizzata con tappi di plastica riciclati, firmata dall’artista venezuelano Oscar Olivares, riconosciuto a livello internazionale per la sua arte ecologica e colorata.

Il murale rappresenta un messaggio potente di sostenibilità, creatività e partecipazione collettiva.

L’iniziativa promossa dal Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini e delle Ragazze e dei Ragazzi che è culminata con l’inaugurazione di oggi si è trasformata in una vera e propria festa popolare attraverso il fondamentale contributo delle scuole, delle famiglie e di cittadini che per mesi hanno raccolto tappi e collaborato alla realizzazione del progetto.

Il sindaco Voce, durante la cerimonia inaugurale, ha dichiarato: “questo murale è molto più di un’opera d’arte: è un simbolo di come una comunità intera, guidata dalla visione dei più giovani, possa trasformare l’attenzione all’ambiente in bellezza e impegno civile. Ringrazio Oscar Olivares per aver portato qui la sua arte e per averci regalato un’opera che rimarrà nel cuore della città.”

La presidente del CC.BB.RR. Dalila Venneri, ha sottolineato: “siamo orgogliosi di aver lanciato questa idea. Abbiamo voluto unire arte e ambiente per dimostrare che anche i bambini possono avere un ruolo attivo nella società e proporre progetti che lasciano un segno. Questo murale parla di speranza, futuro e responsabilità.”

Oscar Olivares, che si è dichiarato innamorato di Crotone e dei crotonesi, ha evidenziato: “ogni tappo in questo murale ha una storia. È un gesto di amore verso il pianeta, un atto creativo e collettivo che mostra come l’arte possa trasformare il rifiuto in un messaggio di bellezza. È stato un onore per me realizzare il murale più lungo d’Europa proprio in questa città che ha saputo sognare in grande.”

L’opera raffigura paesaggi, simboli, animali, con colori vividi e un linguaggio visivo che parla a tutte le generazioni.

Un muro imbrattato oggi è diventato un punto di riferimento artistico e turistico, un luogo dove la bellezza si coniuga alla sensibilità che i bambini e i ragazzi sanno esprimere.