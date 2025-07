Artisti, e non solo, dell’Associazione Fior di Loto a Matera al premio ModArt Exhibition

Vibo Valentia – Pronto per la stampa il nuovo catalogo a colori curato ed edito dalla critica d’arte Sonia Demurtas, il volume intitolato “Donne in trasform-azione”, è in collegamento con un grande evento culturale ed artistico, ovvero il Premio ModArt Exhibition (12-20 Luglio), presso Matera la città dei Sassi, che nasce dietro l’attenta organizzazione della curatrice d’arte Felicia Curci che ha coinvolto nel progetto l’editrice Demurtas. Questo prezioso catalogo nasce per legare tra loro artisti che apparentemente non hanno nulla in comune ma che in realtà sono legati dalla stessa fermezza di elogiare la donna e la sua grazia. Un libro impreziosito anche da alcune dalle opere degli artisti dell’ Associazione Fior di Loto , tra questi valenti autori: Eleonora Laganà di Locri, Melina Morelli di Vibo Valentia, Sator di Barletta, Nadia Martorano di Spezzano Albanese, Pasquale Terracciano Brusciano (NA) ed Ornella Cicuto di CZ e Cristina Corso Vice Presidente dell’Associazione vive a RC.

Partecipare ad eventi nei quali arte, moda e cultura si fondono in sinergie di valore, significa divulgare conoscenza e valori culturali . Nell’occasione la scrittrice-poetessa, editrice ed esperta di arte contemporanea Sonia Demurtas da anni impegnata in progetti culturali di ampio respiro nella sua terra in Calabria fra i quali l’iniziativa editoriale artisti e poeti del terzo millennio, ha inteso fornire collaborazione ad un importante evento nella città dei Sassi.

Alla presentazione del volume è previsto anche lo svelamento di un opera d’arte del Guercino il “Salvador Mundi” alla presenza del suo scopritore il professore Antonello Di Pinto, scrittore ed artista anche lui di fama internazionale.

Il volume: “DONNE IN TRASFORM-AZIONE” : ha come tema: L’eleganza senza tempo in una carrellata espositiva che celebra la forza e la resilienza delle donne attraverso le categorie di Pittura, Outfit, Cinema e Fotografia . Un omaggio a tutte le donne che, nel corso dei secoli, hanno lottato per superare discriminazioni e sottomissione.

L’evento si svolgerà nell’Antico Palazzo Nobiliare “Malvinni Malvezzi” in Piazza Duomo a Matera (Italy) nelle date dal 13 al 20 Luglio 2025. La mostra si terrà in concomitanza con la 14° edizione del Premio Moda ③ “Città dei Sassi”- con la supervisione del Direttore Artistico Enzo Centonze, la curatrice d’arte Felicia Curci ed il presidente Francesco Centonze. A presentare la mostra sarà il maestro Antonello Di Pinto membro della Commissione Cultura Intergruppo Parlamentare , il suo ruolo è occuparsi di musei e fondazione per il centro sud e isole minori, oltre ad essere un’ottimo artista e scrittore.

Alla cerimonia di inaugurazione sarà presente la critica d’arte Sonia Demurtas (Presidente dell’Ass. Fior di Loto nonché editrice) che presenterà ed intervisterà gli artisti calabresi, la vicepresidente associazione Cristina Corso e come Direttore Artistico Rino Lo Giacco ( Presidente dell’Ass. Culturale “Fenix Academy” nonchè Console Onorario di Wikipoesia ) i quali accompagneranno gli artisti che hanno aderito alla manifestazione.

Il professore Fortunato De Luca di Vibo Valentia ha realizzato l’animazione con IA delle opere di tutti gli artisti che fanno parte dell’associazione Fior di Loto. Il fine di questo evento e di questo prezioso volume di arte è voler far conoscere quanto sia importante che il valore della gentilezza ma anche la bellezza dell’eleganza nell’arte, non vadano mai perduti affinché, chi viene dopo di noi, possa beneficiarne e capire che l’eleganza, la gentilezza e l’etica esistono ancora. Questa mostra insieme al catalogo celebra l’incontro di tanti artisti esplorando la grazia e la raffinatezza rappresentate da “Grace Kelly” attraverso opere che esprimono bellezza, fascino, gentilezza . L’obiettivo è diffondere messaggi positivi e promuovere valori di condivisione empatia e armonia attraverso l’arte.

Questi sono gli artisti del catalogo che presenteremo a Matera ; Andrulli Maria Teresa, Balestra Maria Laura, Bartolini Dianella, Cambi Francesca, Cicuto Ornella, Corso Cristina, Curci Felicia, Czub Lucyna Ewa, Dallorto Paolo, Decataldo Silvia e Anna Maria, De Meo Francesco Paolo, Laganà Eleonora, Loddo Natalia, Martorano Nadia, Menchise Angela, Montemurro Donato, Montesano Anna Maria, Moramarco Gioielli, Morelli Melina, Panaro Antonio, Quadri Valter, Rosa Tommaso, Sator, Sudato Maria, Terracciano Pasquale, Ventura Grazia, Yufo .. voglio aggiungere che anche la Moda è Cultura, quindi ai presenti diciamo Vivete la Magia di Matera con il Premio Moda 2025!

Co. Rino Logiacco