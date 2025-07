Tragedia a Cannobio: si è tolto la vita don Matteo Balzano, vice parroco di 35 anni

Un grave lutto ha colpito la comunità di Cannobio nel Verbano-Cusio-Ossola: don Matteo Balzano, 35 anni, vice parroco e responsabile dell’oratorio, è stato trovato senza vita nell’appartamento annesso all’oratorio dove viveva. L’allarme è scattato quando don Matteo non si è presentato a celebrare la messa mattutina e le chiamate per rintracciarlo sono risultate vane.

Il sacerdote si è tolto la vita senza apparenti motivi. La notizia ha lasciato sgomenta tutta la comunità locale. «Proprio ieri sera aveva organizzato una tombola in paese. Nulla faceva presagire un disagio. Aveva instaurato un bel rapporto con i giovani e aveva appena organizzato il Grest», ha commentato il sindaco di Cannobio, Gian Maria Minazzi. «Era benvoluto da tutti e molto stimato anche in oratorio. Siamo sconvolti, non abbiamo mai notato segnali di sofferenza. Non sappiamo cosa possa essere accaduto».

Don Matteo Balzano era originario di Grignasco, nel Novarese. Nato nel 1990, dopo il diploma da perito aeronautico aveva deciso di entrare in seminario nel 2010. Aveva prestato servizio nelle parrocchie di Borgosesia, Trecate e al Centro diocesano vocazioni. Ordinato sacerdote nel 2017, aveva svolto il ruolo di vicario parrocchiale a Castelletto Ticino prima di arrivare a Cannobio, dopo un’esperienza al Santuario di Re in Valle Vigezzo.

Don Franco Giudice, vicario del vescovo per il clero della diocesi di Novara, ha commentato la tragedia con parole di conforto: «Solo il Signore, Colui che “scruta e conosce” ciascuno di noi, sa comprendere i misteri più impenetrabili dell’animo umano».