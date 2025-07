Inclusione e agricoltura sociale: al Mercato Contadino di Perugia arrivano le piantine di VIVA Cooperativa Sociale

Il Mercato Contadino di Perugia, promosso da Campagna Amica e Coldiretti Umbria, si fa ancora una volta promotore di solidarietà e inclusione. Martedì 8 e mercoledì 9 luglio, e ancora martedì 22 e mercoledì 23 luglio, dalle 9 alle 12, all’interno del mercato saranno presenti i rappresentanti di VIVA Cooperativa Sociale, impegnata nel favorire l’inclusione lavorativa e sociale delle persone con disabilità attraverso progetti di agricoltura sociale.

I visitatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei ragazzi della cooperativa e di sostenere le loro attività portando a casa, con un contributo libero, le piantine officinali da loro coltivate.

L’iniziativa si inserisce nel percorso già intrapreso dai Mercati di Campagna Amica, che si dimostrano sempre più luoghi non solo di filiera corta e qualità, ma anche di partecipazione civile e solidarietà concreta.

Il Mercato Contadino è aperto anche oggi, venerdì, fino alle 19, e domani, sabato, come di consueto dalle 8.30 alle 14. In esposizione, come sempre, anche le specialità della Cucina Contadina, da gustare sul posto o da portare via.