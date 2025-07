Nicotera. Comerci: richiesta di aiuto al Prefetto di Vibo Valentia

di Enzo Comerci *

Al Prefetto di Vibo Valentia

Eccellenza, la preghiamo di scusarci se chiediamo il suo aiuto stante la grave situazione emergenziale che, ormai da tempo, si è venuta a creare nella nostra Comunità. La gente è disperata non solo per la grave crisi economica/occupazione, per il problema mare, ma anche, e in questo periodo soprattutto, per le problematiche relative alla carenza, distribuzione e qualità dell’acqua “potabile”. Da quasi un anno e mezzo in diverse fontane pubbliche delle Frazioni, prettamente agricole, di Comerconi e Preitoni è imposto il divieto del consumo dell’acqua a scopo alimentare per la presenza di Coliformi ed Escherichia Coli; da diversi giorni l’acqua dal serbatoio “Madonna della Scala, che serve buona parte dell’abitato di Nicotera Centro e le fontane pubbliche della cittadina, è inquinata per la presenza di Coliformi, escherichia ed Enterococchi superiori ai limiti di legge.

Pertanto, non può essere utilizzata a scopi alimentari e neanche per l’igiene della persona; anche l’acqua erogata da altri serbatoi, in ambito comunale, ci sono dubbi nella popolazione per la potabilità; in tutti i centri urbani del Comune l’erogazione dell’acqua viene sospesa ogni sera e, addirittura, in alcune zone di Nicotera Centro alle ore 22,00, senza contare che non di rado il prezioso liquido viene a mancare anche durante il giorno. Chi deve alzarsi presto la mattina per lavoro o per altro non trova acqua e quando arriva bisogna aspettare tanto tempo per poterla utilizzare in quanto arriva sporca. In questa situazione di grande emergenza e di grande preoccupazione dove diventa difficile e per tanti impossibile, non avendo la disponibilità economica di comprare l’acqua nelle bottiglie, persino fare una doccia dopo una giornata di lavoro in condizioni difficili e con temperature eccezionali.

Non si può andare avanti! Signor Prefetto non solo i disaggi, non solo i problemi, non solo le preoccupazioni, in questa gravissima situazione, siamo tutti in pericolo, ancor di più i bambini e le persone anziani, a rischio per la nostra salute. Signor Prefetto siamo nella disperazione, anche per la carenza di informazioni, che rasentano la reticenza, da parte degli amministratori che affrontano la grave emergenza con leggerezza ed approssimazione. Signor Prefetto la Comunità di Nicotera è inginocchio, ha bisogno del suo aiuto. Signor Prefetto, attraverso il suo importante ufficio, ci aiuti!

* “Opposizione Civica” Il Portavoce