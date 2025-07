Marsciano. Incendio a San Venanzo: distrutta tettoia fotovoltaica e un’auto

Un violento incendio è divampato nei pressi di San Venanzo, nel territorio di Marsciano, coinvolgendo una tettoia fotovoltaica e causando la completa distruzione dell’impianto e di un’auto parcheggiata al di sotto.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Orvieto, supportati dalle squadre provenienti da Perugia e Todi. Le fiamme hanno interessato anche sterpaglie e alcuni ulivi situati a breve distanza, ma fortunatamente non si registrano feriti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono durate diverse ore. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.