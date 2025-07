Alfonso Papa passa il testimone a Domenico Amicuzi, a Lidia Barletta il Premio Anastasia Guerriero del Lions Club Caserta Terra di Lavoro

Nuovo capitolo per il Lions Club Caserta Terra di Lavoro, tra riconoscimenti all’eccellenza, passaggi di consegne e un rinnovato spirito di comunità. Protagonista della cerimonia è stato il passaggio della presidenza da Alfonso Papa a Domenico Amicuzi, accolto con entusiasmo dai soci e pronto a guidare il Club con impegno e visione. A Papa, Past President, è stato tributato un caloroso ringraziamento per la dedizione e l’esempio lasciato durante il suo mandato, considerato da molti un punto di riferimento per la vita del sodalizio.

Momento centrale della serata è stata anche la settima edizione del Premio “Anastasia Guerriero”, riconoscimento che il Club conferisce annualmente a una donna che si sia distinta per il proprio contributo alla comunità. A riceverlo è stata la dottoressa Lidia Barletta, figura stimata per il suo impegno sociale e professionale, a cui è stato tributato un lungo applauso da parte dei presenti.

In un clima di amicizia, ufficialità e calore umano, l’incontro ha confermato ancora una volta l’identità del Lions Club Caserta Terra di Lavoro: una realtà radicata nel territorio, attenta ai valori del servizio e della valorizzazione delle eccellenze locali.