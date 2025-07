Tragedia in Valle d’Aosta: muore Giorgio Giacinto, 70 anni, nello schianto di un aliante a Saint-Nicolas

Un grave incidente aereo ha scosso oggi pomeriggio la zona di Vetan, nel comune di Saint-Nicolas, in Valle d’Aosta. Un aliante è precipitato tra la Becca France e il Mont Fallère, causando la morte del pilota, Giorgio Giacinto, 70 anni, originario della regione. L’uomo è deceduto sul colpo.

L’allarme è scattato alle 13.18, quando un’escursionista ha assistito alla scena e ha immediatamente contattato la Centrale unica del soccorso. Il velivolo coinvolto è un ASW 27 con marche tedesche (D-6840), decollato poco prima dall’aeroporto “Corrado Gex” di Aosta. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell’impatto nella zona soffiava un forte vento in quota, possibile causa della perdita di controllo del mezzo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori: guide del Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e militari della Guardia di Finanza di Entrèves. Il corpo del pilota è stato individuato e recuperato in una zona particolarmente impervia, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare.

Le operazioni di riconoscimento della vittima e gli accertamenti preliminari sulla dinamica dell’incidente sono stati affidati al Soccorso alpino della Guardia di Finanza. Nel frattempo, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) ha aperto un’inchiesta e ha disposto l’invio di un investigatore sul luogo del disastro.

L’aliante è stato completamente distrutto nell’impatto.