Maltempo a Castiglione del Lago: Vigili del Fuoco in azione per incendi, alberi abbattuti e tetti scoperchiati

Una violenta ondata di maltempo ha colpito nella giornata odierna l’area di Castiglione del Lago, causando numerosi disagi e danni. Fulmini e forti raffiche di vento hanno reso necessaria l’attivazione di diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate in una serie di interventi d’emergenza.

Il personale della sede centrale, insieme ai distaccamenti volontari di Castiglione del Lago e Città della Pieve, è intervenuto per fronteggiare le criticità diffuse sul territorio. Tra gli interventi più rilevanti, lo spegnimento di un incendio di vegetazione, innescato dalla caduta di un fulmine, che ha minacciato alcune aree rurali.

Numerose le operazioni di rimozione di alberi pericolanti o già caduti sulle sedi stradali, che hanno temporaneamente compromesso la viabilità in alcune zone. In un altro punto del territorio, il vento ha scoperchiato una copertura, rendendo necessario un intervento urgente di messa in sicurezza.

Le squadre sono rimaste operative per tutto il pomeriggio, garantendo la sicurezza della popolazione e monitorando l’evoluzione delle condizioni meteo. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti. Sul posto anche le forze dell’ordine e il personale comunale per la gestione dell’emergenza.