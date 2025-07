Roma, esplosione al Prenestino. Meloni elogia il Maresciallo Assanti: “ha salvato una vita tra le fiamme”

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso pubblicamente il suo ringraziamento al Maresciallo dei Carabinieri Gregorio Assanti, protagonista di un salvataggio eroico durante l’esplosione avvenuta questa mattina in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino a Roma.

Secondo quanto riferito dal premier, il militare ha tratto in salvo un uomo di 67 anni, addetto alla sicurezza del distributore di carburante dove si è verificato l’incendio. L’uomo, rimasto intrappolato tra le fiamme accanto alla sua auto, non riusciva a muoversi, mentre anche un’ambulanza era stata avvolta dal fuoco. Con sangue freddo e determinazione, Assanti ha prelevato il ferito, lo ha caricato su una pattuglia e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale insieme a un infermiere. Il 67enne ha riportato ustioni molto gravi, ma è salvo grazie all’intervento tempestivo del carabiniere.

“Al Maresciallo Assanti, che di fronte al pericolo ha scelto di non voltarsi dall’altra parte, va il mio sincero ringraziamento – ha dichiarato Meloni – insieme a quello che desidero estendere a tutti gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno rischiano la propria vita per salvare quella degli altri. Un grazie anche a tutti coloro che si sono prodigati nelle operazioni di soccorso odierne per mettere in sicurezza le persone coinvolte”.

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e squadre specializzate per la bonifica dell’area.