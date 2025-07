Esplosione a Roma, il sottosegretario Prisco: “Massima attenzione alle operazioni, grazie a chi sta intervenendo con professionalità”

“Sto seguendo in queste ore, dal Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell’Interno, tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza a seguito della grave esplosione verificatasi questa mattina nel quadrante Est di Roma”. Lo ha dichiarato Emanuele Prisco, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno e deputato di Fratelli d’Italia, in merito all’incidente che ha colpito la zona di via dei Gordiani.

Prisco ha voluto esprimere pubblicamente la sua riconoscenza per l’impegno profuso nei soccorsi: “Desidero esprimere la mia più sentita gratitudine a tutti i Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al personale sanitario e a tutti coloro che stanno intervenendo con professionalità e dedizione per proteggere persone e beni”. Le operazioni proseguono senza sosta per garantire la completa messa in sicurezza dell’area.