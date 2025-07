Ludika 1243 accende il Medioevo nel cuore di Viterbo: fino al 6 luglio il quartiere San Pellegrino si trasforma in un borgo del XIII secolo

Il Medioevo torna a vivere tra le pietre antiche del quartiere San Pellegrino grazie alla 25ª edizione di Ludika 1243, la manifestazione ideata e curata da La Tana degli Orchi, che anima il centro storico fino a domenica 6 luglio con spettacoli, giochi, rievocazioni e magia per grandi e piccoli.

Nonostante il caldo di questi giorni, figuranti in costume, appassionati e curiosi hanno invaso le strade trasformando Viterbo in un grande palcoscenico storico. Cuore pulsante dell’evento è piazza San Carluccio, con il colorato mercatino medievale e le attività ludiche come l’Archery Tag e la Zaffera, dove prendono vita spettacoli e commedie interpretate anche da giovanissimi attori.

Tra le attrazioni più suggestive, l’Escape Room allestita nelle segrete di Palazzo degli Alessandri, dedicata a storia ed enigmi, il gioco da tavolo e il collezionismo di carte, mentre in piazza San Pellegrino la cartomante accoglie i visitatori. I più curiosi possono già assistere agli allenamenti per la Grande Battaglia Campale, in programma domenica a Valle Faul: chi partecipa dovrà scegliere se combattere al fianco dei Guelfi o dei Ghibellini, in una simbolica ricostruzione del tentato assedio di Federico II alla città di Viterbo nel 1243.

Via San Pellegrino è teatro dei giochi in legno, che affascinano bambini e famiglie, mentre tra piazza del Gesù e il Chiostro longobardo si susseguono le esibizioni degli artisti di strada e gli spettacoli del Festival della Commedia dell’Arte “Come d’Arte”.

Non mancano le sfide a colpi di fantasia e creatività: tra le sezioni competitive si segnalano il concorso fotografico estemporaneo “Colleziona emozioni” e il Premio Maman Luoise per il miglior costume medievale fantasy, il cui regolamento prevede la realizzazione manuale dell’abito e due foto da inviare entro sabato 13 luglio. La premiazione avverrà ad ottobre durante la festa conclusiva de La Tana degli Orchi.

Gran finale domenica 6 luglio, con il corteo storico che partirà alle 18 da piazza San Carluccio, tra tamburi e musici, per concludersi a Valle Faul nei pressi della statua del Risveglio, dove andrà in scena la battagliola tra Guelfi e Ghibellini.

Ma Ludika 1243 non si ferma: da lunedì a mercoledì il programma proseguirà nella ludoteca di Palazzo degli Alessandri con incontri e giochi, e dal 10 al 13 luglio sarà la volta di Giokeria, con tornei e sfide da non perdere.

Tutti gli aggiornamenti e il programma completo sono disponibili sul sito www.ludika.it, via email a [email protected] o sui canali social @ludika1243. Programma giornaliero su: https://www.ludika.it/programma-2025/.