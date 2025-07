Inaugurata nella città metropolitana di Reggio Calabria la mostra personale dell’artista Logoteta

Reggio Calabria – Genesi, la mostra personale dell’artista reggino Francesco Logoteta è stata inaugurata in viale Amendola n.1 a Reggio Calabria, insieme ad un nuovo spazio espositivo d’avanguardia. Un pomeriggio all’insegna dell’arte, direi non solo una mostra, perché in effetti si è aperta al pubblico una nuova galleria d’arte, elegante, luminosa e capiente, che in futuro ospiterà altri eventi. Durante la serata di inaugurazione con taglio del nastro, la dottoressa Demurtas Presidente dell’ Accademia Vibonese “Fior di Loto”, ha evidenziato i vari aspetti ed il modus operandi delle opere dell’artista, in un excursus che ha spaziato dalla gioventù dell’artista fino ai giorni nostri, tra i presenti non poteva mancare la vicepresidente dell’Accademia di Arte e Poesia: Cristina Corso.

Il titolo della mostra è “ Genesi” , titolo dato ad un dipinto ove vi è rappresentato un uovo primordiale, un uovo di una forma perfetta e misteriosa, l’uovo ovvero la genesi della nascita, un invito a riscoprire le origini dice la Demurtas, a riflettere su ciò che eravamo e su ciò che siamo e su ciò che saremo. il punto di partenza di ogni vita: un’immagine di creazione, di metamorfosi, di futuro.

Un vero e proprio filo conduttore tra il passato, il presente ed il futuro nella visione che l’artistica Francesco Logoteta ci fa vedere nell’opera principale, fulcro della mostra stessa, ovvero “Anime in Elevazione”, opera con il quale ha vinto il Premio Vibonese “Arte San Valentino 2025” e realizzato la copertina del libro Artisti e Poeti del Terzo Millennio . In questa scultura, aggiunge la curatrice Demurtas, le anime sembrano attorcigliarsi e si arrampicano verso l’alto, verso la luce, alla ricerca di speranza, potremmo definirlo, un totem contemporaneo, che racchiude l’essenza dell’arte del Logoteta. Un’opera simbolica , una sorta di metamorfosi che tende a proiettarci verso un futuro migliore.

Ma dentro al suo interno c’è anche un passato. Ci spiega lo stesso artista, “dentro c’è una sediolina della mia infanzia. Era abbandonata nel giardino dei miei genitori. Mi ha ricordato la scuola, la spensieratezza. Ho deciso di portarla con me per donarle nuova vita, farla rinascere”. L’augurio che do, dice il Logoteta, è che questa galleria sia un nuovo spazio d’arte aperto alla città, aperto a tutti gli artisti, Genesi è nascita, ma soprattutto è un augurio per il futuro, quello di “vivere l’arte in modo sempre più intenso e ampio”.

Un pubblico numeroso e attento nell’osservare le opere ha accompagnato la serata, a congratularsi con l’artista, tra il pubblico presente all’inaugurazione oltre alla Demurtas c’erano gli artisti; Tina Nicolò, Caterina Rizzo Art , Cristina Corso, Melina Morelli , Pasquale Franzè, Fortunato Marcianò, Sonia Impalà, Paolo Federico, i docenti della scuola di Belle Arti di Reggio Calabria Filippo Malice (scultore) e Pier Filippo Bucca (pittore) e tanti altri…

Francesco Logoteta conclude dicendo; mentre le Anime in Elevazione si protendono verso la luce, questa galleria d’arte si prepara a diventare un laboratorio di bellezza condivisa, al servizio della città e della cultura, sarà uno spazio espositivo d’avanguardia, dove l’arte potrà germogliare, con le emozioni che gli artisti ci fanno vivere con le loro opere, la galleria sarà un punto di riferimento per tutti gli artisti che vorranno organizzare mostre e presentare i propri lavori. Co. Rino Logiacco