Andrea Marini Sera, comunicatore e psicopedagogista alla guida dell’Ente “Jus et Pax”

È Andrea Marini Sera il volto alla guida dell’Ente di Formazione, Ricerca e Studi sulla Pace “Jus et Pax S. e M. Sera”, realtà impegnata nel dialogo interculturale, nella promozione della sicurezza partecipata e nella formazione degli operatori civili e militari. Comunicatore d’impresa, addetto stampa ed esperto di cerimoniale e protocollo internazionale, Marini Sera ha maturato un percorso che unisce competenze psicopedagogiche a esperienze nel campo della cooperazione istituzionale, anche a livello internazionale.

Formatore qualificato, ha organizzato e condotto negli ultimi anni numerosi seminari e webinar su temi di grande attualità, come la percezione della sicurezza, le tecniche di negoziazione operativa e il ruolo degli operatori di polizia in contesti multiculturali. Le sue iniziative hanno coinvolto professionisti e forze dell’ordine da Argentina, Scozia, Stati Uniti e Italia, consolidando un approccio basato sul confronto e sull’aggiornamento continuo.

Marini Sera si è formato presso la SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale), come esperto in protocollo nazionale ed internazionale ed è attualmente cerimoniere UPLI e dell’Ordine Teutonico. Attivo sui social e sul web, è presente su Instagram e LinkedIn, dove racconta l’attività di “Jus et Pax” e promuove appuntamenti dedicati alla formazione e alla cultura della pace.

Un impegno che riflette la vocazione interdisciplinare della sua attività: unire competenza, formazione e dialogo per costruire spazi di convivenza civile e consapevolezza sociale.