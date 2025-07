Terni. Albero cade su un’auto nei pressi della Cascata delle Marmore: nessun ferito

Paura nel primo pomeriggio di oggi nei pressi della Cascata delle Marmore, dove un albero è improvvisamente caduto su un’auto in transito, poco dopo le 16, a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Terni, che ha provveduto a sezionare e rimuovere rapidamente la pianta, liberando il veicolo e ripristinando la viabilità.

Numerosi gli interventi registrati in città e in provincia per alberi e rami pericolanti, causati dalle condizioni meteo avverse.