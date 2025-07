Qual è il sistema più economico per risparmiare tra camini a legna o camini in ghisa?

Riscaldare casa con un camino: un sogno affascinante e una realtà che combina la massima efficienza con il risparmio sulla bolletta energetica. Il problema può essere quale tipologia scegliere, tra i tantissimi caminetti a legna che sono disponibili sul mercato: basta un’occhiata a un ecommerce specializzato come Balkan Energy Italia per rendersi conto che i modelli di camini a legna sono molti e con caratteristiche diverse tra loro.

Una differenza in particolare può attirare la nostra attenzione: infatti esistono camini a legna “classici” e camini a legna in ghisa. Davvero il materiale in cui il camino è costruito può incidere in modo importante sul rendimento (e determinare un aumento di prezzo altrettanto importante)?

Per rispondere meglio a questa domanda è importante capire soprattutto come sfruttare al meglio queste due tipologie di camino per ottenere la massima efficienza, in modo da scegliere il modello, tra camini a legna e camini in ghisa, che ci permette di risparmiare di più.

E quindi dobbiamo sapere:

come utilizzare i camini in legna per ottenere la massima efficienza e risparmiare sul riscaldamento;

come utilizzare un camino in ghisa per avere il massimo rendimento e risparmio;

alcuni trucchi e suggerimenti per massimizzare il rendimento dell’impianto di riscaldamento in casa con camino a legna e in ghisa.

Come raggiungere la massima efficienza energetica con i camini a legna

Se scegliamo un camino a legna per la nostra casa e vogliamo ottenere il miglior rendimento, quindi un ambiente confortevole e una spesa contenuta, ci sono alcuni aspetti su cui focalizzare la nostra attenzione. In particolare:

la scelta del modello giusto: i modelli di camini a legna disponibili sul mercato sono davvero tanti e non possiamo rischiare di scegliere un modello che, magari ci sembra economico, ma non è quello adatto alle nostre esigenze di riscaldamento. Quindi dobbiamo tenere conto della dimensione dell’ambiente che dobbiamo riscaldare (da cui dipende la potenza dei camini a legna) e dello spazio che abbiamo a disposizione per l’installazione del camino, in modo da scegliere il modello con le caratteristiche più adatte;

la scelta della legna da ardere: la legna da ardere NON è tutta uguale, se vogliamo ottenere il massimo rendimento dai nostri camini a legna dobbiamo necessariamente scegliere della legna da ardere con particolari caratteristiche. Questo significa che la legna deve essere da essenze dure (che hanno un maggiore peso specifico e una maggiore resa) e deve avere il giusto grado di essiccazione. Se la legna da ardere è troppo secca, infatti, brucia in maniera troppo rapida, se ha troppa umidità residua (è verde) produce fumo, ha una combustione scarsa e un rendimento minimo.

Come raggiungere la massima efficienza con i camini in ghisa

Per quel che riguarda i camini in ghisa camino, per ottimizzare l’efficienza degli stessi è importante conoscere le particolari caratteristiche di questo materiale. La ghisa è in grado di incamerare una grande quantità di calore e di rilasciarlo molto lentamente, continuando a scaldare l’ambiente anche quando la fiamma all’interno del camino è spenta. Considerando questa caratteristica, se vogliamo ottimizzare il rendimento dei camini in ghisa, dobbiamo:

fare attenzione alla posizione di installazione: i camini in ghisa riescono a cedere meglio il calore, quindi ottimizzando l’efficienza energetica, quando vengono posti al centro dell’ambiente che si vuole riscaldare. Proprio per le caratteristiche fisiche della ghisa, con il giusto posizionamento diventa possibile raggiungere anche gli angoli più lontani rispetto al camino, garantendo una diffusione uniforme del calore;

la valutazione della potenza: proprio per le caratteristiche della ghisa, i camini in ghisa hanno una potenza riscaldante superiore rispetto ai classici camini a legna e di questo dobbiamo tenere conto nella scelta del modello. Un modello in ghisa con dimensioni anche più contenute può riscaldare anche un ambiente grande: quindi è sempre importante controllare le specifiche caratteristiche di potenza dei diversi camini in ghisa.

Trucchi e suggerimenti per massimizzare il potenziale di riscaldamento in casa

Abbiamo visto come massimizzare l’efficienza di riscaldamento dei camini a legna e di quelli in ghisa: ci sono poi tutta una serie di “trucchi” che possiamo mettere in pratica, indipendentemente dal tipo di camino che utilizziamo, per rendere ancora più calda la nostra casa.

Il primo riguarda sicuramente la pulizia della canna fumaria: solo una canna fumaria sempre pulita dall’eccesso di fuliggine e da eventuali ostacoli permette di ottimizzare il funzionamento dei camini a legna e di quelli in ghisa e di mantenere la casa calda in sicurezza.

Attenzione poi anche all’utilizzo dei camini a legna e in ghisa: mantenendo la fiamma accesa, anche al minimo, è possibile mantenere sempre una temperatura costante all’interno della casa: questo permette di risparmiare combustibile e di avere il massimo comfort. Quindi vale la pena di fare attenzione a non far spegnere la fiamma nei camini a legna e in ghisa, alimentando il braciere con regolarità.

Nuovi prodotti in questa categoria – tubi canne fumarie, cappello girevole per canna fumaria prezzi e scambiatore di calore canna fumaria.