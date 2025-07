A Pianella va in scena l’Ode al vino: arte e teatro tra i filari d’Abruzzo

Un inno al vino e alla vita. Sabato 12 luglio alle ore 21, l’Anfiteatro di Paglia di Terre di Arotron a Pianella (PE) ospiterà lo spettacolo “Ode al Vino – Bacco Bacco Euòe”, una produzione che celebra il legame millenario tra l’uomo, il teatro e il nettare di Bacco.

Lo spettacolo, diretto da Franco Mannella, vedrà in scena Federico Caprarese, Alessandro Rapattoni, Chiara Colangelo e Cristina Zoccolante, in una serata di parole, suggestioni e atmosfere dionisiache. Un viaggio scenico tra mito e poesia, dove il vino diventa simbolo di passione, libertà e bellezza.

Promosso da Terre di Arotron in collaborazione con Stefano Francioni Produzioni, l’evento promette di fondere tradizione e innovazione in un contesto naturale unico, dove la cultura incontra il paesaggio e la convivialità diventa spettacolo.

L’appuntamento rientra nella programmazione estiva del suggestivo spazio teatrale all’aperto di Pianella, noto per la sua originale struttura in paglia e per l’offerta culturale radicata nel territorio abruzzese.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.