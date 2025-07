Oggi Massimo Martire è stato in diretta dal Parlamento Europeo: Canale Italia live da Bruxelles

Oggi Massimo Martire è stato protagonista di una diretta esclusiva dal Parlamento Europeo. La trasmissione, condotta da Canale Italia, ha offerto una finestra dal cuore delle istituzioni europee, con collegamenti live direttamente dallo studio all’interno del Parlamento.

Le immagini che vi proponiamo mostrano Massimo Martire in due momenti della diretta: una con ospiti e interlocutori nel contesto istituzionale, e un’altra mentre si trova nello studio in esterna con alle spalle il logo di “Notizie Oggi”. La presenza di Martire a Bruxelles sottolinea l’importanza di un’informazione diretta e puntuale dai centri decisionali dell’Unione Europea. Il giornalista e volto popolare di Canale Italia è stato oggi al Parlamento Europeo di Bruxelles per parlare de “L’anima dimenticata di Cipro”, il documentario dello stesso Martire che si propone di riportare al centro dell’attenzione europea la questione cipriota, troppo spesso dimenticata dalle agende politiche internazionali.