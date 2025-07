“È stato un piacere e un onore essere ricevuta in udienza oggi da Sua Santità Papa Francesco”. Con queste parole, accompagnate da una foto insieme al Pontefice pubblicata su Facebook, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l’incontro avvenuto oggi in Vaticano. Un colloquio che conferma il dialogo costante tra il Governo italiano e la Santa Sede su temi cruciali per il Paese e la comunità internazionale.