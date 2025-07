Nuova risonanza magnetica all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino: al via l’installazione, ma la diagnostica non si ferma

Sarà presto installata una nuova risonanza magnetica di ultima generazione presso il reparto di Radiologia dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino. L’investimento, del valore di circa 960mila euro, è stato finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell’ambito della Missione 6 dedicata all’ammodernamento del parco tecnologico e digitale delle strutture ospedaliere.

I lavori inizieranno ufficialmente venerdì 4 luglio con la disattivazione del campo magnetico dell’attuale apparecchiatura. L’installazione e il collaudo del nuovo macchinario si concluderanno il 29 novembre 2025, con l’entrata in funzione prevista per il 30 novembre.

Nonostante il cantiere, l’attività diagnostica non subirà interruzioni. Per garantire la continuità del servizio, è stata allestita un’apparecchiatura mobile analoga, già consegnata lo scorso 1° luglio, che entrerà in funzione giovedì 3 luglio. Il mezzo è collegato direttamente all’ospedale tramite un tunnel appositamente realizzato e già dotato di tutti i collegamenti necessari, come quelli elettrici e per la trasmissione dei dati.

Sono stati predisposti percorsi specifici per i pazienti, sia interni sia esterni. Per questi ultimi, l’accesso continuerà a essere garantito dall’attuale sala d’attesa della Radiologia. L’accettazione amministrativa si svolgerà presso il consueto front office, dove verranno fornite le indicazioni per raggiungere il piano -1, seguendo strisce colorate e apposita segnaletica. A destinazione, i pazienti saranno accolti come di consueto dal personale della Radiologia.

L’intervento rappresenta un passo avanti significativo per la qualità dell’offerta sanitaria nel territorio, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la precisione diagnostica e la qualità del servizio per i cittadini.