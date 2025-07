Perugia. Luglio alla Torre degli Sciri: aperture speciali, concerti e visite guidate

Nel mese di luglio la Torre degli Sciri, simbolo medievale nel cuore del centro storico di Perugia, amplia le sue possibilità di visita con un calendario ricco di appuntamenti e iniziative culturali.

La torre sarà aperta tutti i giorni, ad eccezione del martedì, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì nel pomeriggio, mentre sabato e domenica anche di mattina. L’ingresso è libero e non è necessaria la prenotazione.

In occasione di Umbria Jazz, la Torre ospiterà gli attesi “Concerti al Tramonto” l’11, 12, 13 e il 17, 18, 19, 20 luglio: serate di musica, cibo, vino e arte in collaborazione con Vini Goretti e lo spazio eventi dedicato. Per partecipare, è consigliata la prenotazione tramite il sito www.vinigoretti.com/esperienze.

In caso di pioggia la Torre non sarà visitabile.

Sono inoltre previste aperture straordinarie su richiesta per gruppi di almeno sei persone, mentre per gruppi di almeno dodici partecipanti è possibile organizzare anche visite guidate e osservazioni astronomiche.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione Priori via WhatsApp al numero +39 393 5145793.

Un’occasione imperdibile per scoprire, tra musica e storia, uno dei luoghi più affascinanti di Perugia.