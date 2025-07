Presentato al Senato il libro-progetto di Angelo Pisani contro ogni forma di violenza: “Se questo è (ancora) un uomo”

È stato presentato, nella suggestiva cornice della Sala Caduti di Nassirya del Senato, il libro “Se questo è (ancora) un uomo – L’altra violenza”, ultima pubblicazione dell’avvocato Angelo Pisani, fondatore del servizio online antiviolenza 1523.it. Ma più che un libro, si tratta di un vero progetto culturale e sociale, volto a sensibilizzare e intervenire concretamente contro tutte le forme di violenza, senza discriminazioni di genere, età o condizione sociale.

Ad aprire i lavori è stato il magistrato Nicola Graziano, presidente di Unicef Italia e autore della prefazione al volume, con una lectio magistralis incentrata sulla necessità di proteggere i bambini, troppo spesso vittime invisibili dei conflitti familiari e delle manipolazioni ideologiche.

Con l’autore Pisani, il senatore e giornalista Ernesto Caccavale ha moderato un incontro che ha visto la partecipazione di numerosi relatori e soprattutto di circa cinquanta giovani del progetto Wake Up di Aversa. Proprio alcuni di loro, saliti sul palco per due intensi monologhi, hanno ribadito il messaggio fondamentale del progetto: la necessità di tutelare l’essere umano, uomo o donna che sia, e costruire una cultura della legalità e della comprensione.

Pisani ha denunciato con forza la strumentalizzazione della violenza a fini ideologici e affaristici, mettendo in guardia dai rischi di una narrazione unilaterale che, a suo avviso, finisce per distruggere il nucleo fondamentale della società: la famiglia. «I nostri nemici non sono le donne – ha detto – ma chi vuole dividere, chi specula sul dolore. Noi vogliamo tutelare tutti, senza etichette».

L’obiettivo ora è portare il libro e il progetto 1523.it in tutte le scuole d’Italia – e non solo – con giovani testimonial come quelli di Aversa a raccontare il senso profondo dell’iniziativa. Il progetto prevede anche la traduzione del volume in diverse lingue, affinché il messaggio arrivi ovunque: combattere la violenza attraverso la cultura, la legalità e l’educazione.

Il senatore Caccavale ha concluso con un invito: «Acquistare questo libro significa contribuire a diffondere un’idea nuova, coraggiosa e necessaria. Facciamolo tutti insieme».