Aperta una inchiesta sulla morte, per un malore, del militare dell’Esercito Eugenio Scordo durante il servizio di vigilanza

Melicucco – il 29 giugno una notizia fa eco nel paese dell’entroterra della piana di Gioia Tauro, a Melicucco giunge la notizia della morte improvvisa di un padre di famiglia che conoscevano in molti nel paese per la sua cordialità, Eugenio Scordo di origine reggina, sposato a Melicucco, di anni 41 lascia la moglie e due bambini, mentre era in servizio a Castrovillari come militare, primo graduato dell’esercito italiano, al servizio dello stato. Le prime notizie dicono che si tratta di una embolia polmonare ma, come da prassi in queste vicende, essendo anche un militare dell’esercito italiano, l’ufficio di Procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta. I militari dell’Arma presso la Compagnia di Castrovillari avranno modo di approfondire le cause del decesso. Allo strazio dei familiari per la perdita del proprio congiunto, si è unito anche il ministro della Difesa , Guido Crosetto; «A nome mio personale e di tutta la famiglia della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica scomparsa del primo graduato dell’Esercito Italiano Eugenio Scordo, 41 anni, mancato mentre prestava servizio di vigilanza alla base addestrativa di Castrovillari a causa di un malore». In questo momento di «grande dolore ci stringiamo al dolore dei familiari e dei colleghi dell’Esercito».

Inoltre alla famiglia, è stata espressa la propria vicinanza anche dal presidente della Regione Calabria , Roberto Occhiuto e dall’onorevole Wanda Ferro, sottosegretario all’interno . «Ho appreso con grande commozione della prematura scomparsa del Primo Graduato dell’Esercito Eugenio Scordo, venuto a mancare a soli 41 anni» la Calabria perde un servitore dello stato.. L’on Ferro si unisce «ai sentimenti di cordoglio del ministro della Difesa Guido Crosetto e mi stringo con rispetto e vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutta la comunità militare che oggi piange la scomparsa di un servitore della Nazione».

Riporto le parole di cordoglio che il sindaco di Melicucco ha espresso sulla pagina web del comune. Il Sindaco Francesco Nicolaci e tutta l’Amministrazione Comunale si stringono con profonda commozione al dolore della famiglia di Eugenio Scordo. La tragica notizia della sua improvvisa scomparsa ci ha sconvolti e addolorati profondamente. Eugenio era un uomo di grande valore, un marito premuroso e un padre amorevole. È venuto a mancare mentre svolgeva con dedizione il proprio lavoro al servizio dello Stato, in un giorno qualunque, ma lui non era una persona qualunque.

Ogni momento libero lo dedicava alla famiglia, presente con amore e partecipazione nella vita dei suoi figli, nei parchi, nelle attività sportive e in tutte le occasioni di comunità. Era una presenza costante e rassicurante, un punto di riferimento per i suoi cari. La sua perdita rappresenta un grande vuoto per tutti. La morte è spesso ingiusta e crudele, e in questo caso lo è stata in modo particolarmente doloroso. Con rispetto e profondo affetto, siamo vicini alla moglie e ai suoi dolcissimi bambini, ai quali rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio. Ci uniamo a loro in un abbraccio sincero, certi che il ricordo di Eugenio vivrà per sempre nei cuori di chi lo ha amato.

Anche io come corrispondente di questo quotidiano ho espresso il mio cordoglio alla famiglia; Mi unisco al cordoglio dei familiari di EUGENIO SCORDO di anni 41, da anni ormai nostro concittadino, uomo nobile di sentimenti, una persona disciplinata con valori di rispetto, amico di molti di noi, non passava mai senza salutare .. personalmente faccio le mie più sentite condoglianze al caro amico e nobile Rosario Scordo per la dipartita del caro fratello Eugenio, primo graduato dell’Esercito Italiano, deceduto mentre prestava servizio alla base di Castrovillari, ligio al suo dovere di soldato. Mi unisco con dispiacere al dolore delle famiglie SCORDO/RAO/GALATA’ esprimendo le più sentite condoglianze.

Co Rino Logiacco