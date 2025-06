“Supply Chain senza confini”: il 3 e 4 luglio due forum di approfondimento tra Nova Gorica e Gorizia

Due città, un solo obiettivo: promuovere il dialogo e la collaborazione tra professionisti, istituzioni e nuove generazioni. A unire i due territori, simbolicamente e concretamente, ci pensa il forum “Supply Chain senza confini”, organizzato da ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) e ZNS, l’associazione slovena del Procurement, all’interno del programma di eventi legati a Gorizia e Nova Gorica Capitali europee della cultura 2025.

Si parte mercoledì 3 luglio a Nova Gorica, con un’agenda di interventi di altissimo livello. Riflettori puntati sul professor Peter Kraljic, figura leggendaria del procurement internazionale: suo l’articolo rivoluzionario pubblicato su Harvard Business Review – “Purchasing must become Supply Management” – e sua la celebre matrice che ha ridefinito le strategie d’acquisto in tutto il mondo. Un’occasione rara per ascoltare dal vivo una delle voci più autorevoli del settore.

Giovedì 4 luglio si prosegue a Gorizia, presso il Conference Center dell’Università degli Studi di Trieste, con una giornata interamente dedicata al futuro del settore. L’obiettivo è chiaro: offrire a studenti, neolaureati e giovani professionisti uno spazio di confronto diretto con i protagonisti dell’economia reale, creando un ponte tra generazioni e competenze.

Dalle 9.30 del mattino, si susseguiranno interventi di grande spessore, a partire dai Presidenti di ADACI e ZNS, fino a esponenti di primo piano del mondo istituzionale e imprenditoriale:

Annalisa Chirico, Presidente di ReGeneration Hub Friuli

Giacomo Ricciotti, Direttore dell'Ufficio Italia di Lubiana

Aurora Zabotto di SACE

Marco Sella di Global Trade Solutions

Giovanni Fidenzi, Responsabile Acquisti di WÜRTH

Federica Dallanoce, Vicepresidente ADACI

Due giorni che vanno oltre la semplice formazione o il networking: “Supply Chain senza confini” è un progetto che vuole radicarsi nel tempo, creando una piattaforma stabile di dialogo tra chi ha già tracciato strade di successo nel settore e chi oggi inizia a muovere i primi passi. Un’occasione per condividere esperienze, rafforzare competenze, accendere ispirazioni. E soprattutto, per costruire insieme una visione europea, concreta e collaborativa del futuro della logistica e del supply management.

La partecipazione è totalmente gratuita, previa registrazione tramite il seguente link: https://rebrand.ly/034636.

In un momento in cui le supply chain globali affrontano pressioni senza precedenti – tra crisi geopolitiche, transizione verde e trasformazioni digitali – eventi come questo assumono un valore ancora più importante. Parlare di “catena di approvvigionamento senza confini” non è soltanto uno slogan, ma una visione strategica che coinvolge intere generazioni e territori.

Scarica qui la locandina con il programma completo degli eventi: Locandina3-4luglio25