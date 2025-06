Vibo Valentia. “Ti ascolto, Rachele”, il messaggio d’amore eterno di un padre alla figlia volata via troppo presto

Con parole delicate come il vento e profonde come il dolore di un’assenza, Domenico Nardo affida a una lettera il suo messaggio alla figlia Rachele, scomparsa prematuramente. Un testo che non è solo un ricordo, ma una dichiarazione d’amore eterna, che attraversa gli elementi della natura per ritrovare la presenza della giovane in ogni istante, in ogni respiro del mondo. “Ti ascolto” è il titolo simbolico di questo omaggio, che commuove e unisce chiunque abbia amato e perso.