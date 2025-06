Dolo. Massimo Martire, la voce che attraversa la radio e diventa volto tv: ritratto del direttore artistico del Gruppo Canale Italia

Da ragazzo con un registratore a nastro tra le mani a direttore artistico di un network nazionale: il percorso di Massimo Martire è quello di un comunicatore instancabile, che ha fatto della radio – e poi della televisione – una vocazione prima ancora che un lavoro. Oggi è una delle voci e dei volti più riconoscibili del Gruppo Canale Italia, dove dirige tre emittenti radiofoniche e conduce un programma quotidiano d’informazione su Canale Italia. Ma il suo cammino inizia molto prima, in un’Italia che trasmetteva in onde medie e sognava le prime frequenze libere.

Un microfono per amico: gli esordi a Dolo

Classe 1964, nato a Dolo, in provincia di Venezia, Massimo Martire scopre la passione per la radio quando è ancora alle scuole medie. Non si limita ad ascoltare le emittenti locali: vuole far parte di quel mondo. Così inizia a raccogliere dediche tra i compagni e a portarle in radio, offrendo spontaneamente un servizio che lo proietta, in poco tempo, dietro il microfono. È il 1980 quando inizia ufficialmente il suo percorso da professionista: una lunga carriera che attraverserà oltre quattro decenni di evoluzioni tecnologiche, culturali e linguistiche del mezzo radiofonico.

Il cuore del sistema: la direzione artistica

Oggi Martire è il direttore artistico delle tre radio del Gruppo Canale Italia:

Radio Canale Italia

Radio Volami nel Cuore

Canale Italia Plus

Una responsabilità che richiede visione editoriale, equilibrio tra intrattenimento e informazione, attenzione per i gusti del pubblico e apertura alle tendenze contemporanee. Nelle sue scelte musicali e nei palinsesti, Martire coniuga la tradizione della radio italiana con l’innovazione tecnologica: playlist curate, voci calde, programmi con un’identità precisa, un filo diretto con l’ascoltatore che resta centrale, anche nell’era del digitale.

«Il microfono resta una responsabilità – ha detto in un’intervista –. Non è mai solo uno strumento tecnico: è un amplificatore dell’anima di chi lo usa».

Dal suono all’immagine: la televisione e “Notizie Oggi”

Non solo radio. Massimo Martire è anche un volto televisivo familiare per il pubblico di Canale Italia, emittente nazionale visibile sul digitale terrestre. Conduce “Notizie Oggi”, un talk d’attualità che affronta i temi più caldi del panorama italiano e internazionale. Il suo stile è diretto, mai urlato, capace di tenere insieme l’informazione e il confronto, con ospiti del mondo politico, culturale e sociale.

«Non amo i toni da stadio – ha dichiarato –. L’informazione ha bisogno di rigore, ma anche di umanità. La gente vuole capire, non solo ascoltare pareri».

Dal 2013 è anche giornalista pubblicista, iscritto all’albo. Un riconoscimento che conferma l’impegno anche sul fronte della correttezza e della responsabilità dell’informazione.

Una voce formata con arte

Nel corso degli anni, Martire ha investito nella propria formazione artistica, frequentando corsi di dizione, recitazione e teatro. La voce, il ritmo, la postura, il modo di abitare il microfono o la telecamera: tutto fa parte di un linguaggio che ha voluto conoscere a fondo, per poi trasmetterlo con naturalezza.

Questa attenzione al dettaglio si riflette nel suo modo di comunicare, sempre fluido ma curato, accessibile ma mai banale. Il pubblico lo premia con una fidelizzazione rara, in un contesto mediatico dove l’attenzione è sempre più frammentata.

Una radio che resiste (e si trasforma)

Nel tempo della musica in streaming e dei podcast on demand, la radio generalista è cambiata. Ma Massimo Martire è convinto che abbia ancora un ruolo fondamentale: quello della compagnia, del tempo condiviso, dell’identità collettiva. E proprio per questo lavora ogni giorno per mantenere viva la forza della radio come esperienza viva, non solo come archivio di contenuti.

«La differenza tra la radio e un algoritmo è semplice: la radio ha un cuore. È fatta da persone, per persone».

Il rapporto con il pubblico

Martire è molto attento al rapporto diretto con gli ascoltatori. Interagisce con chi lo segue anche fuori dalla diretta, ascolta le opinioni, risponde alle critiche, raccoglie suggerimenti. È convinto che il pubblico non vada mai sottovalutato, ma coinvolto, rispettato e incuriosito.

È anche presente sui social, seppur con discrezione, e partecipa spesso a eventi pubblici legati alla promozione della musica italiana, delle radio locali e della libertà d’informazione.

Un testimone del mezzo, ieri e oggi

In oltre quarant’anni di carriera, Massimo Martire ha visto cambiare tutto: dai nastri magnetici alle dirette streaming, dalle telefonate in studio agli smartphone, dai vinili ai file digitali. Ma la sua presenza è rimasta costante, come testimone e protagonista di un’epoca che ha attraversato con coerenza e passione.

È la storia di un uomo che non ha mai smesso di credere nella forza della voce, capace di unire, spiegare, emozionare.

Oggi, nella galassia frammentata dei media italiani, Massimo Martire rappresenta una figura solida e riconoscibile. Non solo per la longevità della sua carriera, ma per il suo approccio artigianale e autentico al mondo della comunicazione. Un professionista che ha saputo restare al passo coi tempi senza snaturarsi, fedele a una visione della radio e della tv come strumenti di relazione, non solo di trasmissione.

Un direttore d’orchestra del suono e della parola, che continua ogni giorno a modulare frequenze umane, più che solo radiofoniche.