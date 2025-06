Nuove opportunità per i giovani: incontro a Scilla sui finanziamenti per fare impresa

Incentivi per il primo insediamento in agricoltura, turismo di qualità, start-up innovative, economia circolare e transizione ecologica: questi i temi centrali dell’incontro pubblico promosso dal Circolo di Fratelli d’Italia di Scilla, in programma lunedì 7 luglio alle ore 18.00 presso la Sala consiliare del Palazzo Municipale.

L’appuntamento, dal titolo “Le opportunità per i giovani: i nuovi finanziamenti per fare impresa”, vuole rappresentare un momento di informazione e confronto aperto alla cittadinanza – con un focus particolare rivolto alle nuove generazioni – su strumenti, bandi e risorse a disposizione per avviare attività imprenditoriali nel territorio.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Domenico Scarano, assessore comunale, Bruno Squillaci, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, e Rocco Macrì, coordinatore del circolo FDI di Scilla.

Cuore dell’incontro sarà l’intervento di Rosario Previetra, agronomo, esperto di sviluppo locale e EU Climate Pact Ambassador, che illustrerà le principali misure europee e nazionali a favore della creazione d’impresa nei settori green e sostenibili. È prevista anche una sessione interattiva con il pubblico, per porre domande, chiarire dubbi e raccogliere spunti operativi.

Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo, Ambiente, Politiche del Lavoro della Regione Calabria, e all’europarlamentare Denis Nesci, membro del Parlamento europeo con competenze su economia, sostenibilità e sviluppo.

A moderare l’incontro sarà Carmelo Tripodi, giornalista di Costa Viola News.

L’iniziativa è sostenuta, tra gli altri, da Costa Viola News, European Climate Pact, A3You e Acuradi. Un’occasione importante per informarsi e cogliere nuove prospettive di crescita e lavoro per il futuro del territorio.