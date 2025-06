Vigili del Fuoco protagonisti a Lenola con il cortometraggio “Gli Elefanti”: anteprima del Festival “Inventa un film” all’insegna della cultura della sicurezza

In occasione dell’anteprima della 27ª edizione del festival “Inventa un film”, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha preso parte all’evento con la proiezione del cortometraggio “Gli Elefanti”, diretto dal Vigile del Fuoco Coordinatore Antonio Maria Castaldo e interpretato dall’attore e collega Gianluca Graziani, anch’egli Vigile del Fuoco Coordinatore.

Un’iniziativa significativa che ha visto la partecipazione attiva anche del Comando provinciale di Latina, rappresentato da due unità operative intervenute per portare il saluto del Comandante Piergiacomo Cancelliere, assente per impegni istituzionali. A intervenire pubblicamente è stato l’ispettore antincendio Guido Fiorillo, che ha sottolineato il valore del progetto e il forte messaggio lanciato attraverso il linguaggio cinematografico.

«Il cortometraggio – ha spiegato Fiorillo – contribuisce a diffondere la cultura della sicurezza, rafforzando allo stesso tempo il legame tra il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e i cittadini. Ma soprattutto evidenzia l’importanza di un approccio empatico nelle situazioni di emergenza». “Gli Elefanti” ha infatti come tema centrale l’importanza del lavoro di squadra, della comprensione emotiva e dell’ascolto reciproco, valori fondamentali nel lavoro quotidiano dei Vigili del Fuoco.

«Attraverso il racconto – ha aggiunto Fiorillo – emerge con forza la capacità di mettersi nei panni degli altri: sia tra operatori del soccorso, che nei confronti di chi si trova in difficoltà. L’empatia, in questi contesti, non è solo un valore umano, ma uno strumento operativo che consente di rendere il nostro intervento più efficace e umano, trasmettendo rassicurazione e prossimità».

Il festival “Inventa un film”, che si svolge ogni anno a Lenola, si conferma ancora una volta come palcoscenico non solo per l’arte cinematografica, ma anche per la promozione di temi civili e sociali. La presenza dei Vigili del Fuoco con una propria produzione testimonia la volontà del Corpo di interagire con la società anche al di fuori delle emergenze, portando testimonianze, valori e sensibilizzazione attraverso linguaggi alternativi.

Il cortometraggio “Gli Elefanti” è stato accolto con interesse e commozione dal pubblico presente, confermando la forza delle storie raccontate dal vissuto di chi ogni giorno è in prima linea nei momenti più critici. Con questo progetto, i Vigili del Fuoco lanciano un messaggio chiaro: la sicurezza non è solo tecnica, ma anche relazione, ascolto e umanità.