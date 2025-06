Il Fascino, l’eleganza del vivere

di Vincenzo Calafiore

28 Giugno 2025 Udine

“ …. il fascino e l’eleganza

per apprezzarli bisognerebbe prima

conoscerli…. “ Vincenzo Calafiore

L’uomo, ma anche la donna, hanno smarrito il peso romantico della memoria e, caduta anche l’immaginazione; sono rimasti invischiati in un paradossale destino di monotona circolarità.

Anche il linguaggio è disperatamente mutato e, dopo gli eccessi e i virtuosismi, hanno conquistato una paurosa scheletricità, una piattezza … da far paura.

Hanno smarrito o perso del tutto, il buon gusto, l’eleganza nel relazionarsi, il fascino dell’amore provato e sentito per l’uno o per l’altra, al loro posto una deplorevole eguaglianza che invece di esaltare, appiattisce, riduce tutto ad un solito e solido interesse reciproco, vale a dire: conti separati, piena libertà, indipendenza economica e morale.

In tutto questo manca un qualcosa chiamato: tutt’uno!

L’unione di due persone, più che la storia di un rapporto a due, un lui e una lei, si tratta della succinta, ritagliata storia di un’evocazione … insomma si dibattono inutilmente contro la propria incapacità d’impadronirsi del reale, cioè l’amarsi! , sostituendo a ciò che li circonda un universo di parole per arrivare all’unica verità:

<< L’uomo (la donna), è una creatura che non può uscire

da se stessa! >>.

Questo potrà essere breve incontro ( la coppia scoppia e si separa), forse mai avvenuto nella realtà!

Quindi, un uomo, che è solo .. paesaggio mentale e una donna perennemente sfuggente, intangibile … soltanto desiderata e non amata, non sentita come un’effettiva generosa compagna di viaggio.

L’ontologia esistenziale sostiene una validità universale in un processo evolutivo che non ha coscienza di se stessi. Ecco, allora che in questa deformazione si raggiunge l’accurato dettaglio dell’annullamento.

Il tempo dell’uno cancella il tempo dell’altra …… come dire il tempo cancella il tempo!

La memoria non restituisce che ricordi, e immaginazioni di quello che è stato o che si è stati, porta con se la nostalgia. Azione sbagliata, senza alcun risultato, sono delle improvvisazioni che lacerano, l’esistenza, la monotonia delll’arbitrio.