Tublat cambia le regole del gioco e alza l’asticella: VPS pronte a dominare il mercato!

Arrivano le VPS cPanel gestite: performance globali, gestione totale e libertà senza limiti. Il futuro dell’hosting è firmato Tublat.

C’è un vento nuovo che soffia nel mondo dell’hosting. Un vento che arriva dall’Italia, ma che non conosce confini. Ha un nome forte, deciso, ambizioso: Tublat. La digital company italiana, nata come web agency online per democratizzare il marketing digitale, oggi annuncia il suo ingresso ufficiale nel mercato internazionale con un prodotto che promette di riscrivere le regole: le VPS cPanel Fully Managed.

Non si tratta di un semplice servizio hosting, ma di una vera rivoluzione. Una risposta concreta a una domanda sempre più pressante: come conciliare potenza, sicurezza e semplicità in un mondo digitale che corre veloce e non aspetta nessuno? La risposta di Tublat è chiara, decisa, ambiziosa: offrire server virtuali con prestazioni professionali, configurati e gestiti da un team esperto, pronti all’uso e pensati per chi vuole scalare senza preoccuparsi dell’infrastruttura.

La storia di Tublat è già di per sé affascinante. Da piccola agenzia web italiana a digital company con oltre mille clienti attivi in pochi anni, ha saputo conquistare la fiducia delle PMI grazie a servizi accessibili e trasparenti. Ma oggi, con il lancio delle VPS cPanel gestite, l’azienda fa un salto di qualità e di ambizione, entrando a pieno titolo nella competizione globale. Il progetto è chiaro: offrire la qualità e l’affidabilità del Made in Italy a clienti di tutto il mondo, con datacenter localizzati in Europa, America e Asia per garantire performance elevate ovunque.

Ciò che distingue questo servizio da tutto ciò che esiste oggi sul mercato è la sua natura “fully managed”. Tublat non vende semplicemente un server, ma un’esperienza completa, progettata per liberare imprenditori, agenzie e sviluppatori da ogni tipo di stress tecnico. Tutto, dalla configurazione iniziale agli aggiornamenti, dalla sicurezza alla manutenzione, è gestito direttamente dal team Tublat. Il cliente deve solo concentrarsi sul proprio progetto, con la certezza di avere alle spalle un’infrastruttura solida, performante e sempre aggiornata.

Le caratteristiche tecniche parlano da sole. Le VPS sono dotate di CPU Intel Xeon di ultima generazione, dischi SSD NVMe enterprise ultraveloci, RAM DDR-5 ECC ad alte prestazioni, accesso root completo, provisioning istantaneo e backup automatici. Ma ciò che rende davvero unico il servizio è la ricchezza del pacchetto software incluso: cPanel con account illimitati, CloudLinux OS, LiteSpeed Web Server, Softaculous, JetBackup, Imunify360, WHMReseller e molto altro. Il tutto preinstallato, configurato e incluso nel prezzo. Un valore aggiunto che da solo vale centinaia di euro l’anno e che permette a Tublat di posizionarsi tra le offerte più competitive sul mercato.

A completare il quadro c’è un servizio di assistenza tecnica semplicemente esemplare. Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con personale qualificato e competente, pronto a risolvere ogni problema con rapidità e professionalità. Perché dietro ogni server c’è una squadra che lavora con passione e competenza, e che non lascia mai solo il cliente. Questo aspetto, spesso sottovalutato, rappresenta una delle chiavi del successo del modello Tublat: la capacità di combinare tecnologia e umanità, performance e relazione.

Il nuovo servizio è pensato anche per chi vuole avviare un business nel mondo dell’hosting. Grazie alle funzioni avanzate di reseller, WHMCS integrato e brand personalizzabile, le VPS di Tublat diventano una piattaforma ideale per creare una propria attività di rivendita hosting professionale. Tutto è già pronto: infrastruttura, licenze, supporto. Un’opportunità concreta per chi desidera entrare nel settore senza partire da zero.

In un mercato affollato da offerte poco trasparenti, Tublat si distingue anche per la chiarezza e la semplicità dei suoi piani tariffari. Prezzi chiari, nessun costo nascosto, nessun vincolo a lungo termine. Il cliente può scegliere tra piani mensili o annuali, scalare le risorse quando necessario, richiedere migrazione gratuita da qualsiasi altro provider, con la certezza di un servizio che funziona e che mantiene le promesse.

Il lancio delle VPS cPanel Fully Managed non è solo un nuovo capitolo per Tublat, ma un segnale forte per tutto il settore. Dimostra che anche una realtà italiana può competere ad armi pari con i grandi colossi internazionali, offrendo prodotti di alta qualità con una visione nuova, centrata sul cliente, sulla semplicità e sulla performance. Una dimostrazione concreta di come passione, visione e competenza possano dare vita a soluzioni straordinarie, capaci di fare la differenza.

Chi sceglie Tublat oggi, sceglie molto più di un server. Sceglie un partner affidabile, una tecnologia avanzata, un supporto umano costante. Sceglie la libertà di costruire senza limiti, con la tranquillità di avere tutto sotto controllo. In un mondo digitale che cambia ogni giorno, avere un’infrastruttura solida e gestita è il primo passo per costruire qualcosa di grande. Tublat l’ha capito. E oggi, lo offre al mondo.

Info: https://tublat.com/managed-cpanel-vps