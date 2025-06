Missile dallo Yemen verso Israele, Idf attiva la difesa aerea: allerta in varie aree del Paese

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno intercettato oggi un missile lanciato dallo Yemen e diretto verso Israele. Lo ha reso noto lo stesso esercito in un comunicato diffuso tramite il canale Telegram ufficiale.

“I sistemi di difesa aerea sono stati attivati per intercettare la minaccia”, ha dichiarato l’Idf, senza fornire ulteriori dettagli sull’impatto o eventuali danni.

Subito dopo il rilevamento del missile, le sirene di allarme hanno suonato in diverse zone del Paese, spingendo la popolazione a rifugiarsi secondo le procedure previste dal Comando interno per situazioni di emergenza.

L’attacco, se confermato, rappresenterebbe un ulteriore episodio nella crescente tensione nella regione, in particolare con gruppi yemeniti come gli Houthi, già in passato accusati di lanci contro obiettivi israeliani nell’ambito di un più ampio scenario di instabilità mediorientale.

Al momento non risultano vittime o danni gravi, ma l’allerta resta alta. Le autorità israeliane continuano a monitorare la situazione e hanno invitato la popolazione a seguire scrupolosamente le indicazioni ufficiali.