Tragedia sull’A1: muoiono Emanuele Cosmai e Patrizia Firrao, i coniugi di Bisceglie tornavano dalla laurea della figlia

Stavano rientrando da Firenze, dove avevano appena celebrato un traguardo familiare importante: la laurea triennale in Lettere della figlia maggiore Adriana, già maresciallo dei carabinieri. Ma il viaggio di ritorno verso Bisceglie, in Puglia, si è trasformato in tragedia. Emanuele Cosmai, 57 anni, guardia campestre del Consorzio autonomo, e sua moglie Patrizia Firrao, 58 anni, sono rimasti vittime di un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, 27 giugno, sull’autostrada A1 nei pressi dello svincolo per la diramazione Roma Sud.

Nell’auto, coinvolta in uno scontro con un furgone la cui dinamica è ancora al vaglio delle autorità, viaggiavano anche la figlia minore della coppia, Gabriella, e il suo fidanzato, maresciallo dei carabinieri, che era alla guida del veicolo. Entrambi sono rimasti feriti: Gabriella non è in pericolo di vita, mentre il ragazzo è ancora ricoverato in terapia intensiva. Illesa invece Adriana, che seguiva l’auto dei genitori a breve distanza.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Bisceglie. “Siamo distrutti”, si legge in una nota diffusa dal Consorzio guardie campestri. Cordoglio è stato espresso anche dalla federazione sindacale CoSP e dal suo segretario nazionale Domenico Mastrulli. Unarma, associazione sindacale dei carabinieri, ha voluto esprimere vicinanza alla collega Adriana Cosmai in questo momento di immenso dolore.