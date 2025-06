Scheggino, incendio boschivo a ridosso del centro abitato: intervento con elicottero Drago e squadre da Spoleto e Norcia

Paura nel pomeriggio di sabato 28 giugno per un incendio boschivo divampato in località Scheggino intorno alle 16:30 in un’area impervia di macchia mediterranea, a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dalle alte temperature e dalla vegetazione secca, hanno reso subito complesse le operazioni di spegnimento.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del fuoco di Spoleto, supportata da un massiccio dispositivo di mezzi e personale. Data la difficoltà dell’area interessata, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del fuoco di Arezzo, che ha operato in sinergia con le squadre di terra dei distaccamenti di Spoleto e Norcia.

Impegnati nelle operazioni:

Autopompa serbatoio (APS) da Spoleto e Norcia

Autobotte pompa (ABP) da Norcia

Due moduli antincendio boschivo

Un mezzo fuoristrada Unimog 4×4 del distaccamento di Spoleto

Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) inviato dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Terni. Presenti anche rappresentanti delle autorità comunali e le forze dell’ordine locali.

L’incendio risulta al momento sotto controllo, ma le squadre sono ancora al lavoro per le operazioni di bonifica e contenimento, al fine di scongiurare eventuali riprese del fuoco.