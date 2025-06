Corigliano Rossano, tragico schianto all’alba sulla statale 106: muore a 17 anni Gaetano Ruffo

Alle prime luci dell’alba, sulla Statale 106, all’altezza della rotatoria di località Aranceto, un violentissimo scontro tra una moto e un mezzo pesante è costato la vita a Gaetano Ruffo, appena 17 anni. Gaetano Ruffo, in sella alla sua moto, è morto sul colpo. L’impatto è stato talmente violento da non lasciargli scampo. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e i Carabinieri del reparto territoriale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.

La notizia si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto un’intera comunità. Messaggi di cordoglio stanno arrivando da ogni parte, a partire dall’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, da anni impegnata nel denunciare la pericolosità di quel tratto stradale.

Commosso il ricordo del Polo Liceale di Rossano, la scuola frequentata da Gaetano Ruffo, che in un post su Facebook ha scritto;

“Un nostro alunno, un compagno, un amico. Un ragazzo solare, pieno di vita, con un sorriso che sapeva illuminare anche le giornate più grigie. […] Ciao Gaetano, continuerai a vivere nei nostri ricordi e nei nostri cuori.”

La tragedia di Gaetano Ruffo si aggiunge alla lunga lista di vittime della Statale 106, tristemente nota come “la strada della morte”. Ancora una volta la Calabria piange un figlio giovanissimo, strappato alla vita troppo presto.

In attesa che le indagini facciano chiarezza, resta il dolore di una famiglia distrutta e di una comunità che chiede, con forza, interventi urgenti per mettere fine a una scia di sangue che sembra non avere fine.