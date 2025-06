Perugia, 50enne denunciato per atti osceni in biblioteca: molestie a tre studentesse, interviene la Polizia Locale

Un uomo di 50 anni, residente a Perugia, è stato denunciato dalla Polizia Locale per atti osceni in luogo pubblico e molestie nei confronti di tre giovani studentesse universitarie. I fatti si sono verificati all’interno di una delle biblioteche comunali, luogo abitualmente frequentato da studenti e scolaresche.

Le ragazze, tutte ventenni e fuori sede, erano presenti nella struttura per studiare quando si sono trovate di fronte a un episodio sconvolgente: l’uomo, già noto alle dipendenti della biblioteca per comportamenti inappropriati, si sarebbe reso protagonista di atti di autoerotismo in loro presenza. Sconvolte, si sono rivolte al personale della biblioteca, che ha prontamente allertato la Centrale Operativa della Polizia Locale.

Gli agenti intervenuti hanno identificato il cinquantenne, che nonostante i precedenti atteggiamenti discutibili, non era mai arrivato a compiere simili azioni in pubblico. In seguito alla querela sporta dalle tre giovani, l’uomo è stato formalmente denunciato e dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria per i reati contestati.

La biblioteca in questione è ora oggetto di uno stretto monitoraggio per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza degli utenti, con particolare attenzione alla fascia di età più giovane che la frequenta quotidianamente.

L’intervento della Polizia Locale ha permesso di fermare tempestivamente una situazione gravemente lesiva della serenità e del diritto allo studio delle vittime, restituendo fiducia agli utenti del servizio pubblico.