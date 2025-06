Nasce il nuovo Comitato Scientifico della Perugia Stranieri University Press: Antonello Lamanna alla guida editoriale della nuova fase di rilancio

Con la costituzione del nuovo Comitato Scientifico della Perugia Stranieri University Press (PSUP), la casa editrice dell’Università per Stranieri di Perugia entra in una fase di rinnovamento strategico e culturale, destinata a consolidarne il ruolo nel panorama editoriale accademico italiano e internazionale. Un cambiamento che non riguarda solo l’organizzazione, ma riflette una visione più ampia: fare della PSUP un presidio editoriale di qualità, inclusivo, digitale e aperto al dialogo tra le discipline.

Al centro di questo progetto ambizioso emerge con forza la figura di Antonello Lamanna, nominato Direttore Editoriale accanto a Salvatore Cingari, Direttore Scientifico. Lamanna, studioso di riconosciuta autorevolezza e profondo conoscitore del mondo universitario, assume un ruolo chiave nel definire la linea editoriale della PSUP in sintonia con le sfide della contemporaneità. La sua presenza è il segnale di una volontà chiara: costruire una casa editrice universitaria capace di valorizzare la ricerca multidisciplinare e di promuovere una cultura della pubblicazione che rispecchi l’identità della Perugia Stranieri.

Il nuovo Comitato Scientifico, composto da Chiara Biscarini, Giovanni Capecchi, Emidio Diodato, Roberto Dolci, Federico Giordano, Gustavo Rella, Gabriele Rigano, Borbala Samu e Giovanna Zaganelli, rappresenta una fotografia fedele della varietà disciplinare dell’Ateneo. Un equilibrio ponderato tra aree umanistiche, sociali, linguistiche e tecnico-scientifiche, coerente con la natura della “Stranieri” e con la sua vocazione all’internazionalizzazione.

La riorganizzazione della PSUP non è un’operazione di facciata, ma si inserisce pienamente nel Piano Strategico 2025–2027, dove la valorizzazione dell’attività editoriale è riconosciuta come un elemento strategico per il rafforzamento della ricerca e per la diffusione della produzione scientifica dell’Ateneo. L’obiettivo operativo E.1 individua nella casa editrice uno strumento fondamentale per accrescere la visibilità accademica, potenziare l’integrazione digitale e favorire il libero accesso al sapere.

Nel concreto, la PSUP continuerà a operare attraverso un sistema di collane, riviste e pubblicazioni monografiche in linea con le aree di ricerca dei due dipartimenti dell’Università – “Lingua, Letteratura e Arti Italiane nel Mondo” (LiLAIM) e “Scienze Umane e Sociali Internazionali” (SUSI). Il catalogo, già ricco di testi dedicati all’educazione linguistica, alla storia globale, alla critica delle idee e alla ricerca turistica, sarà ampliato con nuove collane e riviste, in un’ottica di apertura tematica e interdisciplinarità.

Tra le pubblicazioni già riconosciute spicca la rivista Gentes, accreditata dall’ANVUR nell’area 10, testimonianza della qualità e della rilevanza scientifica della produzione PSUP. Ma l’ambizione del nuovo corso è di andare oltre, rafforzando l’identità editoriale attraverso una piattaforma digitale accessibile e aperta: la scelta dell’open access non è solo una soluzione tecnica, ma un atto culturale e politico, in linea con le direttive europee sull’open science e con la missione pubblica dell’università.

In questo quadro, il contributo di Antonello Lamanna si annuncia decisivo. Forte di un’esperienza consolidata nel campo della linguistica e della mediazione culturale, Lamanna porterà nella direzione editoriale rigore scientifico, sensibilità comunicativa e una visione internazionale. La sua nomina è anche un riconoscimento al lavoro di chi, dentro l’università, ha sempre creduto nell’editoria come leva di sviluppo intellettuale e motore di trasformazione sociale.

Il rilancio della PSUP, infine, si collega al più ampio processo di rinnovamento avviato negli anni del Centenario dell’Ateneo, un percorso che ha rimesso al centro il valore del patrimonio culturale e la necessità di costruire connessioni globali tra la ricerca e la società. L’integrazione della casa editrice con l’Archivio Storico dell’Università e con le risorse digitali interne rafforzerà il legame tra produzione scientifica, memoria istituzionale e innovazione.

In definitiva, la nuova fase della Perugia Stranieri University Press non è solo una riorganizzazione editoriale, ma una scelta di campo: quella di credere nel sapere, nella cultura della pubblicazione libera e nell’università come spazio vivo di dialogo tra i popoli. Con questa visione, e con figure come Antonello Lamanna alla guida, la PSUP si candida a essere una voce autorevole nel dibattito scientifico contemporaneo, capace di coniugare qualità accademica e impatto pubblico, identità locale e apertura globale.