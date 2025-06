Vibonesità: radici, orizzonti e ritorni tra chi resta, chi parte e chi torna

Vibo Valentia è un luogo dalle mille sfaccettature, un pezzo di Calabria che racconta storie antiche e contemporanee, fatte di resistenza, nostalgia, speranza e cambiamento. Parlare di “vibonesità” significa immergersi in un’identità che non si esaurisce solo nelle pietre e nelle tradizioni, ma si rinnova ogni giorno nelle scelte di chi vive questa terra. La vibonesità è un filo sottile che unisce chi è rimasto, chi è andato via e chi è tornato, intrecciando destini diversi ma ugualmente profondi.

Chi è rimasto: la vibonesità delle radici profonde

Chi è rimasto a Vibo Valentia porta dentro di sé il senso di appartenenza più radicato. Per queste persone, la città non è solo un luogo geografico, ma un mondo fatto di ricordi, relazioni e tradizioni tramandate da generazioni. La vibonesità, per chi resta, è quella capacità di resistere alle difficoltà economiche e sociali che hanno segnato il territorio, di trovare un senso nella quotidianità anche quando tutto sembra spingere a partire.

Rimanere significa fare i conti con un contesto spesso segnato dalla mancanza di opportunità lavorative, da infrastrutture carenti e dalla pressione di un tessuto sociale che cambia lentamente. Ma è anche un atto d’amore verso la propria terra: è contribuire a mantenere vive le feste patronali, la cucina tipica, la lingua e le tradizioni locali; è saper raccontare la storia di Vibo attraverso piccoli gesti di vita comune.

La vibonesità di chi è rimasto è fatta di tenacia, di volontà di non abbandonare un territorio spesso etichettato come marginale o dimenticato. Questi abitanti sono i custodi di un’identità che resiste alle sfide, che costruisce senso di comunità anche in tempi di crisi. Il loro legame con Vibo Valentia è quotidiano, tangibile, fatto di famiglia, amicizie, impegni sociali e culturali.

Chi è andato via: la vibonesità che cerca il mondo

Dall’altra parte ci sono coloro che hanno scelto di lasciare Vibo Valentia, spesso spinti dall’esigenza di trovare altrove opportunità che qui sembrano mancare. La migrazione interna verso il Nord Italia o l’estero è stata per decenni una realtà vissuta da moltissimi vibonesi, e continua a esserlo per i giovani in cerca di lavoro, formazione o semplicemente di un futuro più stabile.

Per chi è partito, la vibonesità assume una forma diversa: diventa nostalgia, identità che si fa memoria e desiderio di radici lontane. La lontananza amplifica il valore di quel legame, che non si perde ma si trasforma in qualcosa di intimo, da custodire dentro di sé. Spesso, chi lascia Vibo lo fa con il peso della separazione dalla famiglia e dalla propria cultura, ma anche con la speranza di poter tornare un giorno o di riuscire a costruire una vita che qui non era possibile.

La vibonesità di chi è andato via è un ponte tra passato e futuro, una doppia appartenenza che arricchisce e insieme mette alla prova. Questi emigranti portano con sé la forza di adattarsi, di integrarsi in contesti nuovi, ma anche la fatica di non sentirsi mai del tutto a casa. Eppure, nelle loro storie si legge una volontà di mantenere vivo il legame con Vibo, che si traduce in visite periodiche, in racconti, in trasmissione di valori e tradizioni alle nuove generazioni nate fuori.

Chi è tornato: la vibonesità del ritorno e della rinascita

Tra chi è rimasto e chi è partito, esiste una terza categoria: chi ha scelto di tornare. Il ritorno a Vibo Valentia è una scelta carica di significati profondi, spesso legata al desiderio di riappropriarsi delle proprie radici, di contribuire attivamente alla rinascita della città, o semplicemente di ritrovare un senso di appartenenza perduto.

Chi torna porta con sé l’esperienza maturata altrove, una nuova consapevolezza del valore della propria terra e la volontà di trasformare in opportunità ciò che un tempo era motivo di abbandono. La vibonesità del ritorno è fatta di impegno, di voglia di fare, di progetti che guardano al futuro ma che affondano le radici nel passato.

In molti casi, il ritorno si traduce in iniziative imprenditoriali, culturali o sociali che cercano di dare nuova linfa a Vibo Valentia, sfruttando le competenze e le relazioni costruite fuori. Ma è anche un percorso di ricostruzione personale, in cui si affrontano le difficoltà di reinserirsi in un contesto che nel frattempo è cambiato.

La vibonesità di chi torna è una vibrazione nuova, fatta di equilibrio tra innovazione e tradizione, tra apertura e radicamento. È una testimonianza di amore per Vibo che non si arrende, e che crede nella possibilità di crescita e cambiamento.

La vibonesità che unisce: oltre le distanze e le scelte

Queste tre forme di vibonesità — di chi è rimasto, di chi è andato e di chi è tornato — non sono contrapposte, ma parti di un unico mosaico. La vera forza di Vibo Valentia sta nella capacità di mantenere vivo questo legame, di valorizzare ogni esperienza, ogni storia, come tessere preziose di un’identità collettiva.

In un’epoca in cui le migrazioni sono fenomeni globali e le comunità si ridefiniscono continuamente, Vibo si conferma come esempio di come l’appartenenza non si misura solo in chilometri, ma in affetti, ricordi e speranze condivise.

Non è questione di chi ha ragione o torto, di chi ha fatto la scelta giusta o sbagliata. È piuttosto un invito a guardare con rispetto e comprensione ogni percorso, a riconoscere la ricchezza che nasce dall’incontro tra chi resta e chi parte, tra chi sogna nuovi orizzonti e chi ritrova la via di casa.

Perché la vibonesità non è solo una condizione geografica, ma uno stato d’animo, un modo di essere che sopravvive alle distanze, alle difficoltà e al tempo. È la capacità di portare Vibo Valentia dentro di sé, ovunque si sia, e di continuare a nutrire questo legame con passione e orgoglio.