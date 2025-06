Vibo Valentia. Un defibrillatore per il parco urbano donato dal Leo Club: a custodirlo l’Associazione Moderata Durant

Domani sera, alle ore 19.30, la sede dell’Associazione Moderata Durant ospiterà una manifestazione di particolare rilievo per la sicurezza della comunità: la cerimonia di consegna di un defibrillatore destinato al parco urbano locale.

Il dispositivo salvavita, donato dal Leo Club, sarà affidato all’amministrazione comunale e custodito presso la sede dell’associazione, pronta a renderlo disponibile in caso di emergenza.

«Si tratta di un passo importante – spiegano i promotori – per rendere il nostro quartiere un luogo più sicuro per tutti. Come Associazione Moderata Durant, siamo sempre in prima linea per il bene della collettività».

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra realtà associative giovanili e istituzioni, con l’obiettivo comune di rafforzare la rete di primo soccorso sul territorio.