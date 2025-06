Vannacci: “Onori a un eroe italiano, il 27 giugno a Messina omaggio al comandante Todaro della Xª MAS”

L’europarlamentare Roberto Vannacci ha annunciato la sua partecipazione a una cerimonia in onore del comandante Salvatore Todaro, fissata per il prossimo 27 giugno a Messina, in via Consolare Pompea alle ore 19.30. “Onori a un eroe italiano, un eroe della Xª Flottiglia MAS”, ha scritto in un post, definendo Todaro “uomo d’onore, uomo di mare e intrepido comandante di sommergibile”.

Todaro, originario di Messina, combatté nella guerra civile spagnola e nella Seconda Guerra Mondiale, distinguendosi per “coraggio, ardimento, umanità ed attaccamento al dovere”. Nel 1941 entrò volontariamente nella Xª Flottiglia MAS, partecipando l’anno successivo al blocco navale di Sebastopoli sul Mar Nero con l’“Autocolonna Moccagatta”.

Vannacci ha inoltre ricordato la motivazione della medaglia d’oro al valor militare conferita a Todaro, definito “purissima figura di uomo e combattente, esempio fulgidissimo di sereno, intelligente coraggio e di assoluta dedizione”.