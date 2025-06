Umbria, oltre 7 milioni per le borse di studio universitarie: approvate le linee guida Adisu per il 2025/2026

La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato le nuove linee guida per l’erogazione delle borse di studio Adisu relative all’anno accademico 2025/2026. L’intervento, proposto dall’assessore all’Istruzione Fabio Barcaioli, mette a disposizione risorse complessive pari a 7.248.075,06 euro, con l’obiettivo di sostenere gli studenti universitari in condizioni economiche difficili e garantire pari opportunità di accesso e continuità negli studi.

I finanziamenti derivano principalmente dal Piano Sviluppo e Coesione e dal Programma Regionale Umbria Fse+ 2021-2027. Un’azione strategica che, come sottolineato dallo stesso Barcaioli, “rafforza il diritto allo studio e potenzia gli strumenti a disposizione degli studenti, rendendo il sistema universitario sempre più accessibile, senza lasciare indietro nessuno”.

La delibera prevede inoltre la possibilità di attivare ulteriori fondi fino a 10 milioni di euro, sempre nell’ambito del Programma Fse+, qualora si manifestasse un maggiore fabbisogno. A ciò si aggiunge l’impegno diretto di Adisu, che cofinanzierà l’intervento con risorse proprie fino a 1.800.000 euro, confermando la piena sinergia tra Regione e agenzia per il diritto allo studio.

Un’iniziativa che si inserisce in un quadro più ampio di politiche regionali a sostegno dell’inclusione e della valorizzazione del capitale umano, con l’ambizione di rendere l’università un’opportunità concreta per tutti. Si tratta di un incentivo significativo che agevolerà chi sceglierà di studiare a Perugia e in Umbria.