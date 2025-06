Melicucco – 2° edizione dell’Infiorata nella festa del Corpus Domini

Melicucco – Presso la cittadina di Melicucco RC, come in tutte le cittadine a vocazione cattolica si è svolta la Solenne processione del Corpus Domini . Con il vostro permesso la vorrei definire una delle più belle ricorrenze del mondo cattolico. Una festa che coinvolge la Chiesa, come istituzione e come parrocchia, una festa che coinvolge i ragazzi che pochi giorni addietro si son fatti la Prima Comunione, e quindi si uniscono alla processione, rispetto ad oggi, in un tempo non molto remoto era molto ma molto partecipata, quasi tutti i balconi erano addobbati in festa con lenzuola e coperte di ottima fattura con ricami fatti a mano dalle fanciulle del paese, oggi molto di meno, colpa delle case ormai disabitate e della mancanza di fanciulle con il telaio, ormai lontane delle nostra tradizioni popolari e religiose, purtroppo sono rimaste in poche, forse sono rare. In ogni quartiere si fermava la processione, il prete sotto il baldacchino che porta il Santissimo, e tutti i fedeli pregavano cantavano inni di gloria davanti agli altarini preparati dai fedeli.

La Festa del Corpus Domini, è una celebrazione che rinnova i valori della spiritualità, il senso di appartenenza alla comunità religiosa nel segno dell’eucarestia. Un giorno speciale, un giorno di preghiera che rivolgiamo a tutti noi ed agli infermi, a tutte le famiglie, affinché vivono in pace con i loro figli, una preghiera per quei poveri bambini che sopravvivono sotto le bombe, ed a chi purtroppo muore per mano di chi fa guerre insensate. Il Corpo di Cristo che attraversa le strade cittadine, questo è il più grande gesto d’amore verso chi ha bisogno di essere scosso dal senso della divinità del Signore.

La Processione guidata dal Parroco Don Pasquale Galatà e dal Vice Don Igor Scalamandrè nel momento che volge al termine passa nella Via Roma, dove il Gruppo Giovanile Parrocchiale S.Nicola, gruppo di ragazzi che già alle prime luci dell’alba si erano adoperati con tanto impegno, anche sotto il sole rovente con i suoi 37° percepiti 40, a preparare

quel tratto di strada con i disegni per l’Infiorata, sempre sul tema religioso. Ragazzi che stanno volentieri insieme, che fanno gruppo, di giochi e di preghiera. Ecco la risposta ad altri giovani che mi hanno chiesto sere fa, come facevamo una volta a trascorrere i giorni a Melicucco.

Noi, questi ragazzi, come me ed altri di un tempo eravamo gruppo, a prescindere che oltre alla chiesa, avevamo due radio libere , ci pensate, due emittenti radiofoniche frequentate dai ragazzi, varie associazioni, le sezioni politiche e soprattutto l’Oratorio . L’oratorio si frequentava sennò erano guai con il nostro amato Don Michele ; da gennaio a marzo si facevano le prove per la Rappresentazione Teatrale della Passione di Cristo , ma chiunque veniva, anche solo per una partita al calciobalilla o al biliardino, quindi anche svago.

Ora una cosa la devo dire, io vedo sempre questi ragazzi del Gruppo Giovanile Parrocchiale , molto uniti, che intraprendono iniziative, appoggiati da alcuni adulti come Concetta Vecchiè, Filomena Condoluci o Sandra Condoluci, so che anche loro devono superare ostacoli burocratici, ma una cosa è certa, è l’unico gruppo che si adopera a fare qualcosa nel paese nelle varie ricorrenze, a dimostrazione che non c’è solo una festa religiosa ma si può fare tanto e di più, non me ne vogliano gli altri gruppi o associazioni, ma ad onor del vero ciò che vedo io lo dico.

Questa è la seconda edizione dell’infiorata, mi auguro che il paese aiuti ancora di più affinché diventi sempre più grande e meravigliosa come il sorriso di questi ragazzi, che studiano, lavorano, hanno i loro impegni ma si ritrovano, fanno gruppo e voi sapete che l’unione fa la forza. Voglio elencarveli perché meritano quanto qualsiasi personaggio che si esibisce su un palco, anzi loro sono stati ore ed ore al sole, solo per regalarci una visione artistica della giornata del Corpus Domini. Una giornata d’amore e di speranza per una vita sana, gioiosa come il loro sorriso, e soprattutto vera ..

Partecipanti all’infiorata II° edizione 2025:

Angelo Costa, Aldo Manchisi. Agnese Cotroneo, Samuele Zito, Andrea Meleca, Joele Chindamo, Giada Lombardo, Sara Cirillo, Rosaria Straputicari, Fabiola Rettura, Annalisa Borgese , Aisha Rovere , Vittoria Seminara, Nasso Maria, Benedetta Ciano, Giulia Mercuri, Mariapia Marcucci, Filomena Condoluci, Sandra Condoluci, Concetta Vecchiè, Francesca Cordiano , Mariagnese Auddino , Maria Concetta Grimi , Antonella Pitarelli, Caterina Vinci ..