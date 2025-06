Giacomo Curigliano ospite su Canale Italia: il 12 luglio si parla di credito alle PMI a “Noi Notizie” con Massimo Martire

Giacomo Curigliano, CEO di Credit-One S.p.A., il 12 luglio prossimo sarà ospite di Massimo Martire in Noi Notizie su Canale Italia. Si parlerà del tema dell’accesso al credito per le PMI italiane. Siamo in grado di anticipare alcuni dei temi che saranno trattati. Anche se indubbiamente i tempi televisivi sono stringenti e, trattandosi di tematiche articolate e molto attuali, ci sarà verosimilmente modo di ritornarci.

Il Credito alle PMI cambia: più sostenibilità e trasparenza per ottenere fiducia

In un mondo in continua evoluzione, anche il modo in cui le aziende ottengono credito è cambiato profondamente dopo la pandemia. Giacomo Curigliano, amministratore delegato di Credit-One, sottolinea l’importanza di un nuovo approccio basato su sostenibilità, organizzazione e trasparenza per le piccole e medie imprese italiane.

Un nuovo paradigma: dal profitto al valore condiviso

Curigliano evidenzia il passaggio da una visione focalizzata esclusivamente sul profitto a una che considera anche il valore sociale e ambientale. Le aziende che adotteranno questo approccio saranno più competitive e solide nel lungo termine.

Le nuove regole del gioco

Le normative sono cambiate: le imprese devono avere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato e dichiarare il proprio impatto ambientale e sociale. Le banche valutano i rischi ESG (ambientali, sociali e di governance) quando decidono a chi prestare soldi.

Essere “bancabili” oggi

Per risultare affidabili agli occhi delle banche, le aziende devono dimostrare di avere una struttura organizzativa solida, una governance chiara e una gestione attenta ai fattori ESG.

Il passaggio generazionale: un rischio silente

Il passaggio generazionale nelle aziende familiari è un tema cruciale. Curigliano sottolinea l’importanza di pianificare anticipatamente la successione e di informarsi sugli strumenti disponibili per supportare questo processo.

Rischi globali e opportunità emergenti

Le imprese devono navigare in uno scenario globale complicato, ma ci sono anche opportunità da cogliere, come la digitalizzazione e la transizione green.

Come rendersi appetibili a banche e investitori

Le PMI devono professionalizzarsi e aprirsi, adottando una gestione manageriale e una comunicazione efficace. Devono anche mostrare indicatori ESG e investire in innovazione.

Strumenti finanziari e supporti

Ci sono diversi strumenti a disposizione delle PMI, come fondi pubblici, incentivi, finanziamenti agevolati e nuove tecnologie finanziarie. Le imprese devono informarsi e sfruttare queste opportunità per supportare la propria crescita.

Il messaggio finale

Il mondo del credito sta cambiando, ma non bisogna averne paura. Le aziende che adotteranno un approccio più organizzato, sostenibile e trasparente saranno più forti e avranno accesso a nuove forme di finanziamento. L’accesso al credito oggi non è un diritto automatico, ma una conquista che va meritata.

Sarà un’intervista interessantissima, con la possibilità come sempre di dialogare da casa con gli ospiti ponendo domande. Non rimane che mettere in agenda Canale Italia, 12 luglio dalle ore 06:00 in poi per una prima mattinata di attualità.