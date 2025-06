Osservare il cambiamento, facilitare lo sviluppo: l’impegno di Credit-One in Calabria

Nei giorni scorsi la Calabria è stata teatro di tre importanti appuntamenti dedicati al mondo imprenditoriale, alla finanza e allo sviluppo del territorio, ai quali Credit-One S.p.A. ha partecipato da protagonista.

Questi eventi – dichiara Giacomo Curigliano, Amministratore Unico – Credit-One S.p.A.– diversi per tema ma uniti dal filo conduttore del cambiamento – hanno offerto l’occasione di ribadire la nostra visione strategica: il mediatore creditizio come ponte tra imprese, istituzioni e banche, in un periodo di grandi trasformazioni.

Di seguito ripercorriamo le tappe salienti di questa settimana calabrese, che ha visto Credit-One in ascolto dei territori e in azione al fianco delle imprese.

Adeguati assetti organizzativi ed ESG: una nuova era per le imprese

Catanzaro, 13 giugno 2025 – Camera di Commercio. Nel cuore della città, presso la sede camerale, si è tenuto il convegno dal titolo “Nuova era per le imprese”, incentrato sugli adeguati assetti organizzativi (ex art. 2086 c.c.), la legalità e i criteri ESG. L’evento ha segnato un momento storico: la consegna della prima certificazione in Italia di conformità agli assetti organizzativi aziendali certificati, previsti dalla recente normativa. Si è trattato di un vero cambio di paradigma nella cultura d’impresa, orientato a trasparenza, responsabilità e sostenibilità gestionale. In qualità di partner ufficiale della manifestazione, Credit-One ha portato la propria testimonianza sottolineando il ruolo strategico del mediatore creditizio in questa fase di riforma strutturale dell’impresa. Quando le aziende sono chiamate ad adottare nuovi modelli organizzativi per prevenire crisi e garantire continuità, la figura del mediatore creditizio può fungere da guida: aiutando gli imprenditori a dialogare con il sistema bancario, a individuare soluzioni finanziarie adeguate e a sostenere investimenti in innovazione e sostenibilità. Il messaggio emerso a Catanzaro è chiaro: governance virtuosa ed efficiente accesso al credito devono procedere di pari passo, per rafforzare la competitività delle imprese allineandole agli standard internazionali ESG e ai requisiti di legalità.

Microcredito: inclusione finanziaria per giovani e donne

Lamezia Terme, 19 giugno 2025 – Centro Servizi Avanzati LameziaEuropa. Pochi giorni dopo, l’attenzione si è spostata sul fronte dell’inclusione finanziaria e dello sviluppo dal basso. Presso il Centro Servizi LameziaEuropa si è svolto un incontro promosso dall’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), dedicato a “L’impatto sociale delle attività dell’ENM nella Regione Calabria”. In una regione segnata da alti tassi di disoccupazione giovanile e difficoltà economiche strutturali, il microcredito si conferma uno strumento strategico per favorire nuova imprenditorialità e coesione sociale. Tra i programmi illustrati spicca Yes I Start Up Calabria, iniziativa rivolta a donne, giovani disoccupati e aspiranti imprenditori, che ha già prodotto risultati significativi in termini di nuove imprese, creazione di lavoro e valorizzazione delle risorse locali. Credit-One ha partecipato all’evento in qualità di primaria rete nazionale di microcredito, forte dell’esperienza maturata sul campo come operatore attivo nella promozione e gestione di finanziamenti micro-imprenditoriali. “In questi anni – continua Curigliano- abbiamo visto storie di successo e buone pratiche che vedono protagonisti giovani e donne calabresi finalmente messi nelle condizioni di avviare un progetto d’impresa grazie ai piccoli prestiti garantiti e all’affiancamento formativo. Il microcredito, come sempre ribadiamo, non è beneficenza ma una leva di sviluppo: trasforma idee in realtà imprenditoriali, contribuisce a evitare la fuga di talenti dal territorio e rafforza il ruolo delle categorie più vulnerabili nell’economia locale. Essere parte attiva di questo processo, per Credit-One, significa sostenere concretamente la finanza inclusiva e il rilancio del tessuto produttivo a partire dalle basi.”

Sinergia tra banche pubbliche e imprese locali

Lamezia Terme, 19 giugno 2025 – Unioncamere Calabria. Sempre nella giornata del 19 giugno, a riprova di un ecosistema in fermento, si è tenuto un ulteriore evento di rilievo: l’incontro tra Mediocredito Centrale e BdM Banca con le imprese calabresi, organizzato da Unioncamere e Unindustria Calabria. Il convegno, dal titolo “Le banche tra pubblico e privato: le nuove opportunità per il Mezzogiorno”, aveva l’obiettivo di far dialogare imprenditori, associazioni di categoria e istituti finanziari pubblici, creando nuove sinergie e opportunità di collaborazione. Al centro del dibattito vi erano temi chiave come la gestione del credito, gli strumenti di garanzia e la finanza agevolata per lo sviluppo regionale. Credit-One ha partecipato come realtà che ha già testato con successo gli strumenti messi a disposizione dal Gruppo Mediocredito Centrale in altre regioni del Sud (Campania e Puglia) e che oggi opera da ponte operativo tra banche pubbliche e PMI del territorio calabrese. In concreto, questo significa aiutare le imprese locali ad accedere a misure come il Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da MCC, che oggi copre circa il 50% dei finanziamenti erogati alle aziende calabresi.

L’esperienza pregressa dell’azienda ha insegnato che spesso l’ostacolo non è la mancanza di risorse, ma l’incontro tra domanda e offerta di credito: da un lato, imprenditori con progetti validi che faticano a orientarsi tra bandi, garanzie e burocrazia; dall’altro, istituzioni finanziarie pubbliche desiderose di sostenere il tessuto imprenditoriale ma alla ricerca di interlocutori preparati sul territorio. Il mediatore creditizio può colmare questo gap informativo e operativo, affiancando l’impresa nella preparazione delle pratiche, assicurando trasparenza e tempi certi nelle interlocuzioni, e garantendo alle banche partner affidabili e progetti solidi. Il risultato atteso – emerso chiaramente anche dalle parole dei vertici di MCC, BdM e delle associazioni industriali presenti – è una reciproca fiducia tra sistema creditizio e imprese, condizione essenziale per far crescere investimenti, innovazione e occupazione in Calabria in modo sostenibile.

Questi tre appuntamenti, pur diversi tra loro, delineano un’unica storia di cambiamento in atto. Dalla nuova cultura di impresa orientata a legalità e sostenibilità, all’inclusione finanziaria dei nuovi imprenditori, fino alla cooperazione tra banche a partecipazione pubblica e aziende private, il comune denominatore è la necessità di nuovi “ponti” che colleghino mondi un tempo distanti. In qualità di mediatore creditizio radicato sul territorio nazionale, Credit-One ambisce proprio a essere questo ponte: un attore capace di osservare le esigenze che emergono dai territori e di facilitare l’incontro tra chi ha idee e chi dispone di strumenti per realizzarle.

“La nostra presenza in Calabria nell’ultima settimana – conclude Curigliano – ne è la prova concreta. Siamo convinti che solo ascoltando le comunità locali e lavorando in sinergia con istituzioni, associazioni e banche sia possibile accompagnare le imprese in un percorso di crescita duratura. Continueremo dunque a operare con questo approccio, da osservatori attenti e facilitatori pratici del cambiamento, perché il progresso economico non cala dall’alto ma germoglia dove ci sono interlocutori pronti a coltivarlo insieme.”