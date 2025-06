“Tormentoni”: i successi estivi dal 2000 al 2025 in diretta su Primantenna FM

Un’ora di puro ritmo estivo per rivivere i più grandi successi degli ultimi 25 anni: ogni mercoledì, dalle 15:00 alle 16:00, su PRiMANTENNA FM va in onda “Tormentoni – Tutti i successi dell’estate dal 2000 al 2025”.

Il programma, trasmesso in diretta anche in streaming online e tramite app gratuita, accompagna gli ascoltatori in un viaggio musicale tra hit indimenticabili e balli da spiaggia, dagli esordi di Shakira e Tiziano Ferro fino alle hit globali di oggi. Un appuntamento da non perdere per chi ama l’estate… e la sua colonna sonora.