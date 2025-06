Vibo Valentia. Angelo Palamara ricorda il padre Giovanni: “Certi legami vanno oltre”

Un pensiero dolce e commosso, intriso di gratitudine e memoria, quello che Angelo Palamara ha dedicato pubblicamente al padre Giovanni, figura storica di Vibo Valentia, scomparso da alcuni anni ma ancora fortemente presente nel cuore del figlio e della comunità.

In un messaggio diffuso in occasione del compleanno e dell’onomastico del padre, Angelo ha voluto rendere omaggio a un legame che – come ha scritto – “va oltre”. «Il mio pensiero – si legge – va a chi non posso rivedere più; a chi ho voluto e voglio bene. A chi mi protegge da lassù, a chi mi viene in mente quando guardo il cielo». Parole semplici ma dense di significato, che raccontano non solo un affetto profondo, ma anche la consapevolezza di un’eredità morale e affettiva che nessuno potrà mai cancellare: «Il mio pensiero va a chi in me ha lasciato qualcosa che niente e mai nessuno potrà cancellare».

Giovanni Palamara, stimato e rispettato per il suo impegno in ambito sociale e per la sua presenza attiva nella vita cittadina, ha lasciato un segno tangibile nella memoria collettiva di Vibo Valentia. Il ricordo del figlio non è solo un atto privato di devozione, ma anche il riflesso di un’eredità umana che continua a vivere.

«Auguri papà, di buon compleanno e onomastico», conclude Angelo, accompagnando il messaggio con fiori e cuori, simboli di un amore che, anche al di là del tempo, non conosce distanza.