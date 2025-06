Perché scegliere una canna fumaria coibentata per la tua casa?

Hai mai sentito parlare di canna fumaria coibentata? Si tratta non più di una novità nel settore del riscaldamento domestico, ma di una realtà tecnologica che viene utilizzata da diversi anni e che ha conosciuto, grazie all’utilizzo di materiali innovativi e sempre più performanti, degli importanti miglioramenti.

Sai sicuramente che la canna fumaria è un elemento chiave di un sistema di riscaldamento domestico: infatti si tratta dell’elemento che permette a stufe, camini e caldaie di funzionare al meglio, espellendo all’esterno i fumi derivanti dalla combustione. La tipologia “coibentata” si distingue dalle classiche canne fumarie per le caratteristiche strutturali particolari.

Infatti, la canna fumaria coibentata è composta di due tubi, uno inserito dentro l'altro, separati da uno spazio, detto intercapedine, in cui viene inserito del materiale isolante. Questo comporta degli importanti vantaggi, che si riflettono sull'efficienza energetica dell'intero impianto di riscaldamento.

Vuoi saperne di più sulla canna fumaria coibentata? E allora è venuto il momento di scoprire:

sostenibilità – se davvero la canna fumaria coibentata può essere importante in ottica di un riscaldamento sostenibile;

differenze – quali sono le caratteristiche che differenziano una canna fumaria coibentata da un modello tradizionale;

efficienza – in che modo le canne fumarie coibentate migliorano l’efficienza energetica;

installazione – la guida per installare in modo corretto una canna fumaria coibentata.

Le canne fumarie coibentate possono contribuire a un riscaldamento sostenibile?

Quello della sostenibilità dei sistemi di riscaldamento è un argomento molto importante, trattato con sempre maggiore attenzione negli ultimi anni. Ti potresti chiedere se installare una canna fumaria coibentata possa davvero fare la differenza in termini di sostenibilità e, quindi, se valga la pena sostenere dei costi di acquisto più elevati rispetto a un modello tradizionale.

In effetti, la scelta di una canna fumaria coibentata dovrebbe mirare a rendere quanto più efficace il sistema di riscaldamento, anche in termini di emissioni nocive nell’ambiente. Questo vuol dire che le emissioni, grazie alla presenza della canna fumaria coibentata e alle sue funzionalità, dovrebbero essere limitate al minimo.

Questo, abbinato alla scelta di un sistema di riscaldamento già di per sé sostenibile, come stufe a legna o pellet, ti permette di riscaldare casa e, allo stesso tempo, di rispettare l’ambiente.

Cosa rende la canna fumaria coibentata differente?

Come hai visto prima, la maggiore differenza tra una comignoli, coibentata e una tradizionale sta proprio nel fatto che sia coibentata. Questo permette all’aria presente nel tubo interno di mantenere sempre una temperatura uniforme, anche se la canna coibentata è installata in esterno e con temperature rigide.

Si tratta di una differenza davvero importante rispetto alle canna fumarie classiche? La risposta è sì, perché il fatto che la temperatura interna della canna fumaria coibentata sia costante evita il verificarsi del fenomeno della condensa. Cioè quel fenomeno per cui l’aria calda dei fumi di scarico si “scontra” con l’aria fredda delle canne fumarie non coibentate, generando umidità.

Umidità che rende molto difficoltosa l’espulsione dei fumi di scarico e diminuisce il tiraggio della canna fumaria. Oltre che, nel lungo periodo, portare a fenomeni di corrosione dell’interno della canna fumaria.

Come le canne fumarie coibentate migliorano l’efficienza termica?

Proprio per tutte le caratteristiche viste prima, una canna fumaria coibentata rappresenta una delle soluzioni migliori nell’ottica di migliorare l’efficienza energetica di un impianto di riscaldamento, soprattutto se l’elemento riscaldante alimentato a legna o pellet (stufa, camino o caldaia che sia).

Infatti, il fatto che si eviti il fenomeno della condensa e di migliori il tiraggio dell’elemento riscaldante (grazie anche a un’installazione della canna fumaria effettuata nel modo corretto), permette una combustione sempre efficiente del combustibile: la rapida e completa espulsione dei fumi di scarico fanno sì che sia semplice accendere e mantenere accesa la fiamma.

E una combustione sempre efficiente permette di ottenere il calore desiderato limitando al massimo il consumo di combustibile (legna e pellet in particolare). E limitando di conseguenza le emissioni di gas nocive nell’ambiente.

Per questo la canna fumaria coibentata è la scelta migliore se vuoi che il tuo impianto di riscaldamento domestico funzioni al meglio.

Quali sono le linee guida migliori per l’installazione

Per quel che riguarda l’installazione della canna fumaria coibentata, sia in interno che all’esterno di un edificio, valgono le indicazioni date per la corretta installazione delle canne fumarie tradizionali.

Quindi, nell’installazione di una canna fumaria coibentata è necessario:

rispettare le misure minime e massime di lunghezza previste a seconda del tipo di elemento riscaldante (stufa a legna o pellet o altri combustibili);

privilegiare un percorso che sia verticale e, per quanto possibile, lineare;

in caso di ostacoli da superare, scegliere delle curve con un angolo quanto più possibile ampio, in modo da non ostacolare l’espulsione dei fumi di combustione;

evitare i tratti orizzontali oppure limitarli al massimo nella lunghezza: si tratta infatti di uno dei maggiori ostacoli all’emissione dei fumi di combustione da parte della canna fumaria coibentata.

